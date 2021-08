Temptation Island, grande passo per Manuela Carriero e Luciano Punzo

Gossip TV

Luciano Punzo, dopo la convivenza, fa conoscere la figlia a Manuela Carriero.

La nona edizione di Temptation Island ha regalato al pubblico di Canale5 la sorprendente storia d’amore tra Manuela Carriero e Luciano Punzo. Il tentatore ha fatto di tutto per convincere la bella pugliese a lasciare Stefano Sirena e a concedergli una possibilità, e Manuela ha deciso di fidarsi. La coppia è andata a convivere a Napoli, noncurante delle critiche e delle tempistiche considerate decisamente affrettate, e ora Luciano ha deciso di fare un’altro grande passo con la sua dolce metà.

Temptation Island, Luciano Punzo presenta sua figlia a Manuela Carriero

Da quando hanno lasciato insieme la nona edizione di Temptation Island, che potrebbe essere stata l’ultima, Luciano Punzo e Manuela Carriero sono inseparabili. La coppia ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine, coltivato dal bel modello partenopeo che ha portato Manuela a fidarsi di lui, incoraggiandola a prendere in mano la sua vita e lasciare per sempre Stefano Sirena. Così, la pugliese si è lasciata andare e ha messo un punto alla sua relazione, ormai logorata dalla scarsa fiducia e dai tradimenti che non è mai riuscita totalmente a perdonare.

Nonostante i sospetti del pubblico, che ha ipotizzato che il Punzo si fosse lasciato andare solamente per diventare un personaggio amato e riceverne privilegi in cambio, il partenopeo ha dimostrato con ogni mezzo di essere sinceramente innamorato della Carriero, tanto che la coppia è andata a convivere a Napoli. Manuela ha ammesso di trovarsi molto bene nella nuova città, di essere felice per la sua scelta e di essersi ambientata con estrema facilità.

Nelle ultime ore, poi, Luciano ha fatto un gesto bellissimo per la sua dolce metà, scegliendo di presentarle finalmente la figlia Eva, che ama con tutto sé stesso. Il Punzo, infatti, ha dichiarato più volte di voler far incontrare le due donne della sua vita a tempo debito, sperando di non destabilizzare la figlioletta, e visto il nuovo rapporto di convivenza quel momento sembra essere arrivato. Chissà che in futuro la coppia non voglia allargare la famiglia e regalare ad Eva un fratellino o una sorellina.

