Temptation Island, Giulia Cavaglia e Francesco Sole fuori dal cast? L'indiscrezione

Stando alle indiscrezioni di Amedeo Venza, l'ex tronista Giulia Cavaglia e il fidanzato Francesco Sole sono fuori dal cast dell'ottava edizione di Temptation Island.

A differenza di quanto ipotizzato fino ad ora, sembra che la coppia formata da Francesco Sole e Giulia Cavaglia non sarà presente nell’ottava edizione di Temptation Island. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha nascosto di essere interessata a partecipare al reality delle tentazioni, ma l’indiscrezione di Amedeo Venza spegne ogni gossip.

Temptation Island, Giulia Cavaglia e Francesco Sole esclusi dal cast?

Temptation Island torna in televisione su Canale 5 il prossimo 2 luglio. Fervono i preparativi per il debutto dell’ottava edizione del reality delle tentazioni, re dei programmi estivi. Nelle ultime ore è stata svelata la prima parte del cast composta dai Vip Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, e le coppie Nip di Valeria e Ciavy, e Annamaria e Antonio.

I fan del programma attendono con ansia di conoscere l’identità delle altre coppie, oltre che a quella dei tentatori e delle tentatrici. In molti attendono l’annuncio di Giulia Cavaglia e Francesco Sole. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata una delle prime a candidarsi per salpare alla volta della Sardegna e mettere alla prova il suo amore. Una proposta, tuttavia, che sembra non essere stata accolta dalla redazione.

Stando all’indiscrezione riportata da Amedeo Venza, la coppia è stata scartata e non ci saranno altri personaggi Vip oltre a quelli già noti.

Mi chiedete in tanti chi sono le altre coppie di Temptation Island 8. Sono coppie sconosciute al pubblico televisivo - ha scritto Venza su Instagram - Le uniche coppie famose saranno quelle composte da Antonella Elia e Pietro Delle Piane e da Manila Nazzaro e il suo fidanzato.

Dopo questa notizia si potrebbero escludere anche Sammy Hassan e Giovanna Abate, freschi di scelta a Uomini e Donne e Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli. Per quanto riguarda Gemma Galgani e Sirius, Filippo Bisciglia ha confermato il loro destino nel reality.

