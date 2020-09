Gossip TV

Crisi per Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. I due ex volti di Temptation Island sono distanti a causa dei genitori della partenopea, che vorrebbero che la giovane troncasse la sua storia con il romano.

Problemi in paradiso per Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. La coppia sta attraversando una forte crisi, scatenata dai genitori dell’ex tentatrice di Temptation Island, che mal sopportano la relazione con il tatuatissimo romano. Chiofalo si è sfogato su Instagram, rispondendo alle domande dei curiosi, e svelando cosa è successo con i suoi futuri suoceri.

Temptation Island, Francesco Chiofalo spiega i motivi della crisi con Antonella Fiordelisi

Dopo alti e bassi, sembrava andare tutto a gonfie vele tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo. Dediche, video, vacanze trascorse insieme con il sorriso sulle labbra. Eppure a mettere in crisi la coppia ci hanno pensato i genitori dell’ex tentatrice di Temptation Island. La Fiordelisi non ha fatto mistero di essere stata ostacolata dai suoi familiari, che non vedono di buon occhio la sua storia d’amore con il romano. Interrogato dai fan su Instagram, Francesco ha spiegato cosa sta succedendo con la sua fidanzata:

Purtroppo è una situazione piuttosto delicata, noi ci amiamo, però i suoi genitori le stanno facendo una pressione fortissima per farla lasciare con me, non sotto forma di consiglio ma nella maniera più diseducativa del mondo e cioè prendendola di petto, con feroci litigate e minacce. Io sono senza parole […] Io a loro non ho mai mancato di rispetto, non ho mai risposto male o alzato la voce anzi quando vado a Salerno, nonostante non dormo mai a casa loro, non mi presento mai a mani vuote ma sempre con pacchi gastronomici abbastanza costosi […] La mia esperienza mi insegna che in questi casi la colpa è quasi sempre del partner e quindi di Antonella, perché probabilmente ha parlato male di me con loro. […] A loro non piace che la figlia stia con uno con le mie caratteristiche estetiche. Non vogliono che la figlia se la porta via qualcuno da casa, perché sono molto attaccati a lei. Nessuno ha chiesto alla figlia di sposarsi o di convivere.

Nel frattempo Antonella appare giù di tono sui social e i fan glielo fanno notare. La schermitrice vive un momento di crisi e chissà se sceglierà di seguire i consigli dei suoi genitori oppure di lottare per il suo amore per Francesco.

Scopri le ultime news su Temptation Island.