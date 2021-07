Temptation Island: Focus sui Single della nuova edizione

Gossip TV

Tra volti noti e gradite conoscenze, i single della nuova edizione di Temptation Island si svelano al pubblico da casa.

La nuova edizione di Temptation Island ha debuttato ufficialmente con la prima puntata, che ha riservato non poche sorprese ai telespettatori. Il reality show, condotto da Filippo Bisciglia, ci accompagnerà per diverse prime serate su Canale5 ed è giunto il momento di conoscere meglio i single del villaggio. Tra i tentatori e le tentatrici di quest’anno spuntano diversi volti noti del web e del piccolo schermo, tra cui l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Davide Basolo.

Ecco tutti i single di Temptation Island

Si sono accesi i riflettori sulla nuova edizione di Temptation Island, il reality show che mette alla prova l’amore di sei coppie nell’incantevole villaggio dell’Is Morus Ralais. Come prevedibile sono nate già le prime polemiche, come quella che ha coinvolto Federico accusato di aver umiliato la fidanzata Floriana, rivelando in diretta nazionale tutte le fissazioni della sua dolce metà. A movimentare la permanenza dei concorrenti ci sono i single, che hanno il compito di tentare fidanzati e fidanzate con il loro innegabile fascino. Nel cast dei tentatori e delle tentatrici ci sono alcuni volti noti del web e della Tv, come Davide Basolo. Lui, originario di La Spezia, ha preso parte a Uomini e Donne presentandosi alla corte di Giovanna Abate con il nome di Alchimista. Ora, dopo il rifiuto della tronista, Davide sta scrivendo il suo primo libro mentre lavora come impiegato.

Con lui ci sono Giuseppe, napoletano doc, che sta per aprire il suo studio odontoiatrico a Milano dopo aver vissuto per anni in Germania. Marco, invece, ha 26 anni ed è un modello con la passione per lo sci e il wakeboard. Manuel è un volto noto di Tik Tok, dove vanta un seguito da capogiro. Dopo aver vinto la fascia di ‘Più bello d’Italia’ nel 2017, Manuel lavora come modello e personal trainer. Nel villaggio delle fidanzata ci sono anche Luciano, modello e papà di una bambina di tre anni, e Luca che invece si è laureato in Scienze Motorie e vive a Riccone. A colpire è il pubblico è stato il romano Alessio, proprietario di un locale e laureato in Giurisprudenza. La sua passione? Il paddle. Spazio anche al bolognese Luke, responsabile commerciale con la passione del foot volley, e Samuele che è un agente di commercio di Roma. Infine, ci sono Alessandro e Angelo. Il primo è nato a Vercelli e ha 25 anni, e si occupa dell’azienda edilizia di famiglia. Il secondo, invece, è di Salerno ed è un calciatore.

Tocca poi alle bellissime tentatrici, tra le quali c’è Vincenza che potrebbe avere un ruolo rilevante nel rapporto tra Federico e Floriana. Lei ha 25 anni ed è un’insegnate di danza. Tania, invece, ha 27 anni ed è figlia di un ex calciatore di Serie A che le ha tramesso l’amore per questo sport. Gabry, napoletana di 29 anni, è una hostess per eventi e adora la meditazione, mentre Giuly è di Roma e fa la dermopigmentista. Spazio anche a Carlotta, una vera appassionata di musica, e a Rita che, dopo aver studiato a Parigi e negli Stati Uniti, si è appassionata al mondo dell’estetica. Anastasia è una fotomodella di 20 anni con la mai dell’ordine, mentre Gabriella studia Scienze Motorie a Napoli e tifa la Juventus. Infine ci sono anche la romana Giulia, l’appassionata di horror Federica e la milanese Lucrezia.

