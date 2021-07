Temptation Island, Floriana se ne va: “Federico si sta facendo la storiella”

Gossip TV

Floriana continua a ricevere video del fidanzato Federico, sempre più coinvolto dalla single Vincenza, ed è ormai arrivata al punto di voler lasciare Temptation Island.

Maretta tra Floriana e Federico, a causa delle avances che il siciliano continua a fare alla bella single Vincenza. Nel villaggio delle fidanzate di Temptation Island, la concorrente ripensa alla sua storia d’amore, certa che oramai il suo compagno non sia più innamorato di lei, mentre Federico trascorre fin troppo tempo con la tentatrice, riservando parole al fiele per Floriana. Il falò settimanale è la batosta finale che spinge la siciliana al limite, sotto lo sguardo vigile di Filippo Bisciglia. Ecco cosa è successo durante la terza puntata.

Temptation Island, Floriana pronta a dire addio a Federico

Il percorso di Floriana e Federico a Temptation Island sta prendendo una piega inaspettata che allarma non poco i fan. La coppia siciliana ha fatto il suo ingresso nel reality show, condotto da Filippo Bisciglia, per volere di Floriana, certa che dopo aver intrapreso la convivenza da ormai più di un anno, l’amore di Federico si sia progressivamente raffreddato. Nel villaggio dei fidanzati, lui si è lasciato coinvolgere dall’avvenente Vincenza, che sembra aver fatto breccia nel cuore dello scontroso ma affascinante concorrente. Tra i due c’è una chimica palese, acuita da una grande attrazione fisica, che fa soffrire enormemente Floriana.

Quest’ultima, infatti, rivedere nel corteggiamento di Federico il carattere del suo fidanzato, durante i primi mesi della loro relazione. Quel pepe che ora manca del tutto al loro rapporto che, sempre secondo Floriana, sarebbe ormai destinato a naufragare dal momento che Federico non è più innamorato di lei. Al falò, la giovane si trova davanti una serie di video che le provocano fitte di dolore, sopratutto quando Federico parla del loro rapporto con estrema freddezza, commentando: “Mi bacio più il cane che lei”. Come prevedibile, Floriana è scoppiata in lacrime, confessando: “Io lo lascio. Che sfigato, cioè io mi devo fare una famiglia con questo? Lui non ci sta pensando a me. Ha trovato una che gli piace e si sta facendo la storiella […] Sono troppo delusa. Non so se andarmene adesso, ma forse non concludo niente”.

Le sorprese per Floriana non sono finite, e Bisciglia mostra alla concorrente di Temptation Island un nuovo video, che vede Federico e Vincenza pericolosamente vicini. “Sta continuando a farsi i fatti suoi, di me neppure parla e continua la sua conoscenza. Non posso stare con una persona così… Cosa sto facendo qua? Io sto male, lui sta bene e io non riesco a stare più qui […] Lui l’ha scelta qui il primo giorno e la sta conoscendo, come faccio a stare qua e vedere sempre le stesse cose?”, ha ammesso Floriana che si è poi lasciata andare ad un pianto liberatorio nel villaggio delle fidanzate. Floriana è pronta a chiedere il falò di confronto anticipato?

Scopri le ultime news su Temptation Island.