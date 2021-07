Temptation Island, Floriana scoppia in lacrime disperata (VIDEO)

Gossip TV

Le Anticipazioni della nuova puntata di Temptation Island ci mostrano una Floriana particolarmente triste. Cosa ha combinato il fidanzato Federico?

In attesa della messa in onda della nuova puntata di Temptation Island, scopriamo qualche anticipazioni che riguardano Floriana. La bella siciliana è provata e scoppia in lacrime nel villaggio delle fidanzate, con tutta probabilità dopo aver visto un video che riguarda il fidanzato Federico, sempre più vicino alla single Vincenza. Ormai al limite, Floriana potrebbe chiedere presto il falò di confronto anticipato e lasciare il reality show, condotto da Filippo Bisciglia.

Anticipazioni Temptation Island, Federico fa piangere Floriana

Il percorso di Floriana e Federico a Temptation Island non è iniziato nel migliore dei modi, e sembra destinato a concludersi prima del previsto. L’affascinante siciliano ha ribadito più volte di non essere certo dei propri sentimenti per la compagna, ritenendola una donna fin troppo pacifica e abitudinaria per la sua età. Federico vorrebbe uscire, divertirsi e non prendersi troppo sul serio, mentre Floriana vorrebbe costruire qualcosa di duraturo e importante. Sin dai primi giorni di permanenza nel villaggio dei fidanzati, il siciliano si è avvicinato in modo pericoloso alla tentatrice Vincenza, che sembra incarnare il suo prototipo di donna ideale.

Floriana, video dopo video, si è mostrata sempre più demoralizzata, arrivando a supporre che Federico stia continuando il percorso per rimanere al fianco della single, pur consapevole dei suoi reali sentimenti e del destino che avrà la loro storia d’amore. Nella puntata di questa sera su Canale5, Floriana vedrà l’ennesimo video che le spezzerà il cuore, al punto da crollare e lasciarsi cullare da un pianto disperato.

Inutile il tentativo di Jessica, sotto shock per il gesto di Alessandro, che proverà a calmarla senza successo. Cosa avrà visto Floriana per essere così turbata? Sarà lei la fidanzata disposta a rinunciare a Temptation Island, chiedendo il falò di confronto anticipato?

Scopri le ultime news su Temptation Island.