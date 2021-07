Temptation Island, Floriana in lacrime: Federico tra le braccia di una Tentatrice (VIDEO)

Gossip TV

Federico tra le braccia di una Tentatrice mentre la fidanzata scoppia in lacrime al primo falò di Temptation Island.

La prima puntata di Temptation Island ci ha tenuto con il fiato sospeso, permettendoci di conoscere meglio le dinamiche delle coppie del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Durante il primo falò, Floriana ha incassato un duro colpo ascoltando le parole del fidanzato Federico, che ha ammesso alle single del villaggio di non sentirsi innamorato della sua fidanzata. Le affermazioni del siciliano provocano la reazione del presentatore, che indaga sui reali sentimenti di Federico.

Temptation Island, Floriana furiosa con Federico: “Io sono qua”

Inizia in modo decisamente burrascoso il percorso di Floriana e Federico a Temptation Island. La coppia ha deciso di partecipare al reality delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia, perché Floriana sente che il suo fidanzato non è più attratto e innamorato di lei. La coppia si separa dopo aver conosciuto i tentatori e le tentatrici, promettendosi di rivedersi sulla stessa spiaggia per continuare la loro storia d’amore. Peccato che Federico, poco dopo il suo ingresso nel villaggio, abbia iniziato a sfogarsi in modo inaspettato sul suo rapporto con Floriana, confessando di non sentirsi più totalmente innamorato e puntando ad una delle belle single.

I due, infatti, ballano più volte insieme e sembrano decisamente affiatati. I video che Bisciglia, che ha annunciato la paternità, mostra a Floriana innescano nella giovane una reazione molto forte. La siciliana si sente tradita e umiliata, certa che ormai Federico non si senta attratto e che con lei non potrà mai più tornare ad essere felice. “Sono qua! Te lo ricordi o mi hai dimenticata dopo 4 giorni? Aveva un sorriso che mai mi guarda così a me. Lo so che gli faccio schifo e non gli piaccio più”, si è sfogata Floriana con il cuore in mille pezzi.

Nel frattempo, anche Federico affronta il primo falò lasciandosi scappare un’affermazione che colpisce Filippo: “Floriana è una ragazza spenta, che spegne anche me. A lei non va di fare nulla, non mi dà più modo di essere geloso […] Non ho visto neppure un video, neanche so se è ancora dentro”. Cosa accadrà nella prossima puntata?

Scopri le ultime news su Temptation Island.