Temptation Island, Filippo Bisciglia rivela: "Una situazione delicata, mai capitata prima"

Il conduttore del reality racconta alcuni retroscena sulle coppie in gioco.

Lunedì 24 giugno 2019 è andata in onda la prima puntata della sesta edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Il viaggio nei sentimenti a cui si sottopongono ogni anno le coppie in gioco ha preso il via e le premesse sono già molto valide. Fin dal primo istante infatti, i telespettatori del programma si sono resi conto che sarà un’edizione a dir poco scoppiettante.

La rivelazione di Filippi Bisciglia

Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Filippo ha raccontato la sua prima settimana sull'isola delle tentazioni: "Se c'è una cosa che ho imparato conducendo questa trasmissione per tutti questi anni, è che non è possibile capire fino in fondo chi si ha davanti osservando i primi falò. Per conoscere realmente le coppie bisogna andare avanti. Questo Temptation ne è una prova: all'inizio ci si può fare un'opinione su uno dei due componenti della coppia, ma lungo le puntate si finirà per cambiare completamente parere. [...] In sei edizioni di questo programma, non mi era mai capitato di dover giustificare il contenuto di un video che stavo per presentare a una delle fidanzate. Una situazione delicata".

Bisciglia ha poi continuato svelando qualche retroscena su alcuni protagonisti del reality: "Mai come quest'anno, ci sono tantissimi single, soprattutto tra gli uomini, da tenere d'occhio. Un plauso va a chi si è occupato dei casting: nel villaggio vedrete dei ragazzi tanto belli quanto bravi e con la testa. Sanno relazionarsi a una donna e parlare bene".

L'amatissimo conduttore di Temptation Island ha concluso affermando: "Ogni anno Temptation Island mi permette di collezionare emozioni. [...] È una trasmissione speciale che porto nel cuore e che porterò sempre con me. E poi, quest'anno, il sesto in cui sono al timone, nel sesto mese ho spento le candeline proprio il giorno della prima puntata: una casualità curiosa e simpatica che mi ha strappato un sorriso".