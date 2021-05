Temptation Island, Filippo Bisciglia parla delle coppie e ammette: “Mi hanno fatto arrabbiare”

Gossip TV

In attesa della nuova edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia parla delle coppie che vorrebbe nel reality show e confessa cosa lo fa arrabbiare di più durante le puntate.

L’arrivo dell’estate segna anche il ritorno del sacro mariano programma Temptation Island. Il reality delle tentazioni è molto atteso dai telespettatori di Canale5, pronti ad osservare da vicino tradimenti, colpi di scena e confessioni d’amore a dir poco romantiche. Al timone della conduzione torna Filippo Bisciglia, che fa alcune confessioni sul programma a poche settimane dal debutto in prima serata.

Filippo Bisciglia si sbilancia sulla nuova edizione di Temptation Island

Come ogni anno, dopo una lunga e ricca stagione televisiva che ci ha accompagnato tra colpi di scena, scandali, reality show amatissimi e momenti iconici, torna Temptation Island a rallegrare la nostra estate italiana. Il reality show delle tentazioni si prepara a debuttare in prima serata su Canale5, con un cast tutto nuovo composto da sei coppie che dovranno mettere alla prova il loro amore, nella speranza di non essere costretti a chiedere il falò di confronto anticipato. Dopo l’esclusione di Alessia Marcuzzi, che non avrà la sua versione Vip quest’anno salvo ripensamenti last minute in casa Biscione, toccherà a Filippo Bisciglia condurre le coppie nel loro viaggio nei sentimenti. L’amato presentatore è oramai il volto di Temptation ed è piuttosto improbabile pensare al format senza pensare anche ai suoi preziosi consigli e alle sue espressioni durante i confronti finali.

Ospite di Casa Chi, Filippo si è sbottonato sulle coppie, ammettendo quali di quelle famose vorrebbe nel programma. “Appena mi hai detto che potevo fantasticare ho pensato a Brad Pitt e Jennifer Aniston o ai Beckham. Però credo che oggi la coppia più chiacchierata sia quella formata da William e Kate, allora mi piacerebbe vederli, o forse Harry e Meghan […] Poi o sono corna reali, o corna di sua altezza o popolane, sempre corna sono”, ha dichiarato il Bisciglia. Immedesimandosi nelle coppie presenti al falò, c’è il rischio di assorbire tutte le emozioni - positive o negative che siano - e mettere in discussione il proprio ruolo con qualche commento di troppo.

Filippo, che è sempre neutrale, ha ammesso di aver sofferto in più occasioni durante la sua esperienza all’Is Morus Relais: “Se ci sono stati momenti in cui mi sono arrabbiato molto dentro? Ovviamente sì, ma visto che sono il loro confidente cerco sempre di rimanere neutrale. Però posso dirvi che negli anni ho capito di non dare un giudizio ai primi falò […] Quelli che poi si lasciano o chi si ama ancora, tutti sono accomunati da una cosa. Appena si vedono al falò di confronto si guardano e nasce sui loro volti un mezzo sorriso. Perché si rivedono dopo 21 giorni. Anche se si vorrebbero prendere a sberle, ma rivedi il tuo compagno che magari è diverso, più abbronzato, allenato”. Siete pronti per la nuova stagione di Temptation Island?

