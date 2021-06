Temptation Island, Filippo Bisciglia: "Le problematiche delle coppie? La differenza di età"

Gossip TV

Il conduttore romano intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni.

A pochi giorni dal debutto della nona edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato del programma e delle coppie protagoniste di quest'anno, già annunciate sui profili social ufficiali.

Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio e infine Floriana e Federico sono le sei coppie pronte a mettere la prova il loro amore nell'isola delle tentazioni.

"Il format è quello che conoscete e i meccanismi gli stessi. Ma la cosa che rende sempre nuovo il programma sono le coppie e le motivazioni che le spingono a partecipare. Un momento forte è quando le coppie sbarcano nel villaggio. Non lo immaginano, ma io sono il più emozionato perché dopo aver studiato e scoperto tutto di loro me li trovo davanti per la prima volta", ha dichiarato Filippo.

Le problematiche che emergeranno quest'anno? Il conduttore romano, non ha dubbi:

"Le differenze di età ci sono sempre state e fanno parlate tanto. Ma non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane. Farà parecchio discutere. La gelosia è all’ordine del giorno. Poi ci sono le mancanze: alcune ragazze non si sentono più amate. Mentre in due casi la convivenza ha messo in crisi la relazione. Una coppia, in particolare, ha patito i mesi di lockdown."

Il primo appuntamento con la nona edizione di Temptation Island ci aspetta a partire da mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Temptation Island.