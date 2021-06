Temptation Island Filippo Bisciglia: "Le coppie sono molto provate", le anticipazioni del conduttore

Gossip TV

A poche ore dal debutto di Temptation Island, arrivano le prime anticipazioni di Filippo Bisciglia.

Stasera, mercoledì 30 giugno 2021, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. Al timone Filippo Bisciglia che, intervistato da DiPiù Tv, ha dato qualche piccola anticipazione sulle coppie in gioco.

Le anticipazioni di Filippo Bisciglia sulle coppie di Temptation Island

Manca pochissimo al debutto di Temptation Island. Sei le coppie in gioco che sbarcheranno in Sardegna per mettere a dura prova il loro amore: Claudia Venturini e Stefano Socionovo, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Floriana e Federico Rasa.

A poche ore dalla prima puntata di Temptation Island, che andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5, l'amatissimo conduttore Filippo ha anticipato: "Le coppie sono molto provate [...] di puntata in puntata non mancheranno i colpi di scena".

Leggi anche Le sei coppie ufficiali di Temptation Island

A proposito dei protagonisti della nuova edizione del reality show delle tentazioni, Bisciglia ha rivelato che all’interno del cast c’è una coppia con una importante differenza d’età che catturerà sicuramente l'attenzione del pubblico: Valentina e Tommaso. "Non fa più scandalo e meno male, una donna che va con un uomo più giovane" ha dichiarato il conduttore.

Scopri le ultime news su Temptation Island.