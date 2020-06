Temptation Island, Filippi Bisciglia fa della anticipazioni sulle registrazioni: "Sarà un'edizione di fuoco"

Gossip TV

Intervistato dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Filippo Bisciglia dà qualche anticipazione sulla nuova edizione di Temptation Island, in onda dal 2 luglio 2020 su Canale 5.

Temptation Island non si ferma e sfida l’emergenza sanitaria, tornando in prima serata su Canale 5 il prossimo 2 luglio. Al timone della conduzione c’è Filippo Bisciglia, volto iconico del reality delle tentazioni, che quest’anno avrà a che fare con Vip e Nip, reclusi nello stesso villaggio paradisiaco. Il presentatore ha fatto alcune rivelazioni sulla prima settimana di registrazioni in Sardegna.

Temptation Island, Filippo Bisciglia dopo la prima settimana di registrazioni: "Ci sono bastate poche ore..."

Il pericolo Covid non ha fatto vacillare Maria De Filippi e la sua formidabile redazione. Dopo aver concluso con successo la stagione di Uomini e Donne, è la volta del debutto della nuova edizione di Temptation Island. Un’edizione che vedrà convivere Vip e Nip nello stesso villaggio, in cerca di risposte alle domande che minano la serenità delle coppie del reality delle tentazioni.

Intervistato da Uomini e Donne magazine, Bisciglia ha svelato alcune anticipazioni dopo la prima settimana di riprese in Sardegna:

Possiamo dire che quest’anno non ci si annoierà e non servirà molto per accorgersene! Ci sono bastate poche ore per vedere le coppie ambientarsi, sciogliersi, ma soprattutto lasciarsi prendere dalla gelosia. Sarà un’edizione di fuoco già dalle prime giornate, complice un cast davvero variegato, assortito con l’intento di rendere tutto speciale. Le sei coppie scelte differiscono per l’età e per le motivazioni che li hanno spinti a mettersi in gioco. Provengono da realtà tutte diverse tra loro.

Il presentatore ha ammesso di non aver fatto distinzione tra Vip e Nip, nonostante questa sia la prima volta nella storia del programma che le due versioni convivono davanti alle telecamere:

Per me quando sono lì, sono tutte coppie che hanno deciso di partecipare a un programma, senza distinzione tra Vip e Nip nel mettersi alla prova. Si parla di amore e la parola ‘amore’ è uguale per tutti.

Temptation Island, Filippo Bisciglia spiega come sarà la nuova edizione ai tempi del Covid

Bisciglia, che negli ultimi mesi era apparso molto propositivo su Instagram, ha confessato di essere molto felice per la nuova edizione e ha spiegato come la redazione ha ovviato al problema legato al possibile contagio da Coronavirus:

Ci speravo. Dal punto di vista della sicurezza sono state prese tutte le precauzioni di legge: ogni partecipante, sia per quanto riguarda lo staff coinvolto, ha effettuato ripetuti controlli sierologici e questo da ben prima dell’inizio delle riprese per il programma. Coppie e single hanno rispettato un periodo di isolamento domiciliare precedente all’ingresso nei villaggi. Lo staff coinvolto, dai tecnici della produzione e redazione vive in isolamento all’interno del resort dove ci sono i villaggi dei partecipanti. A questo punto è difficile essere a rischio se vivi con persone che sono costantemente controllate e che non sono a rischio esposizione contagio e che, oltretutto, vivono proprio in una sorta di quarantena prolungata.

Infine, Filippo ha dichiarato di essere affezionato a tutte le coppie che hanno messo alla prova il loro amore a Temptation, ma di portare nel cuore una in particolare:

Ciascuno ha un posto speciale nei miei ricordi - lo dico davvero - ma se ne dovessi scegliere una, direi Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis. Lui prima decise di uscire con una ragazza single, ma dopo poche ore cambiò idea. Alessandra fu una grande ad accettare e capire la situazione. E penso che oggi sono sposati e hanno sue bellissimi figli.

Scopri le ultime news sulla nuova edizione di Temptation Island.