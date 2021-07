Temptation Island, Federico travolto dalle critiche: “Ha umiliato la fidanzata Floriana”

Gossip TV

Il popolo del web non perdona Federico, reo di aver spifferato le fissazioni della fidanzata Floriana in diretta Tv a Temptation Island.

La prima puntata di Temptation Island ha permesso al pubblico di Canale5 di inquadrare le coppie, che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore nel reality show condotto da Filippo Bisciglia. L’atteggiamento di Federico ha creato una polemica sui social, dal momento che il siciliano ha deciso di parlare a ruota libera di fissazioni e riti scaramantici della fidanzata Floriana, mettendola in ridicolo e facendola scoppiare in lacrime. Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Federico nei guai: il Web dalla parte di Floriana

La sesta edizione di Temptation Island ha debuttato pochi giorni fa con la prima puntata e il pubblico sembra essere già riuscito a farsi un’idea delle coppie di quest’anno. Nel corso del primo appuntamento con la nuova stagione del reality show, condotto da Filippo Bisciglia, Floriana è scoppiata in lacrime dopo aver ascoltato le parole del fidanzato Federico, che ha deciso di rivelare in diretta nazionale tutte le fissazioni della sua dolce metà. “Da quando siamo andati a convivere ho notato che ha molte fissazioni che non mi fanno vivere bene. Se passa un gatto nero mi dice di fermarmi e non mi fa passare da quella strada. Poi prima di coricarsi ha la fissa del telefonino che deve bloccare, sbloccare, bloccare, sbloccare, spegnere, riaccendere e poi di nuovo spegnere”, ha raccontato Federico mettendo in imbarazzo Floriana.

Stando alle parole del siciliano, la compagna condurrebbe una vita monotona, che si rifletterebbe anche nei loro incontri intimi. “Facciamo l’amore due volte a settimana alle 9 di sera. Non esiste farlo di pomeriggio. Si trucca una volta a settimana quando va da sua sorella. Anche nell’intimità ci sono problemi: si trascura”, ha ammesso il concorrente di Temptation Island. Immediata la reazione del popolo del web che, vedendo Floriana in lacrime davanti a tutti e molto in soggezione, ha preso le difese della fidanzata. Federico riuscirà a riscattarsi?

