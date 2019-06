Temptation Island, Federica Lepanto anticipa ciò che accadrà con Massimo, il fidanzato di Ilaria

Nel primo appuntamento di Temptation Island, il fidanzato di Ilaria con cui convive da un anno, Massimo Colantoni, ha immediatamente suscitato la rabbia e le lacrime della compagna, che lo ha visto flirtare con l'ex gieffina Federica Lepanto. Non solo, Massimo ha ribadito, proprio con la Lepanto, la felicità di non essere diventato genitore, suscitando lo sconforto di Ilaria che, ascoltate queste parole durante il falò, si è inevitabilmente lasciata andare in un pianto sconsolato.

La Lepanto vincitrice 'Grande Fratello 14', è tornata sul piccolo schermo come single tentatrice nel docu-reality delle coppie e ha subito iniziato a flirtare con Massimo. tanto che il web l'ha immediatamente apostrofata come la classica "sfascia famiglie", non tendendo conto, peraltro, che l'obiettivo dei tentatori è quello di creare dinamiche per la mettere alla prova le coppie che partecipano.

La bella salernitana ha voluto replicare sui social alle accuse e, rispondendo alle domande dei follower, ha anticipato cosa accadrà nel programma:

"Tentatrice sfascia coppie? Non è questo il senso del programma – ha commentato Federica Lepanto - Le ragazze definite tentatrici sono semplicemente delle single che ascoltano e si confrontano con i fidanzati, che scelgono di andare lì per risolvere i loro problemi o lasciarsi definitivamente".

"Se hanno già finito di registrare? Non lo so, io sono uscita prima! - ha continuato l'ex gieffiena - Sono felice!!! si tanto!….e mi va di sorridere, anche se le cose non prendono sempre il verso che spero, anche se sono rimasta in un posto stupendo meno di quanto avrei voluto, sono felice perché ho vissuto ogni minuto, più di pancia che di testa perché mi piace così, e alla fine posso sentirmi bene…sono stata sempre me, né più né meno…Vi invito a seguire il programma dell’estate".

La Lepanto quindi non ha concluso l'intero percorso nel reality perché, con tutta probabilità, il confronto tra Massimo e Ilaria è avvenuto prima e la coppia è riuscita a riappacificarsi durante il confronto al falò.