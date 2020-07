Temptation Island, ex fidanzato di Antonella Elia confessa: "È una donna lunatica"

Gossip TV

Marco Senise torna a parlare del flirt avuto con Antonella Elia.

Antonella Elia è tra le protagoniste indiscusse della settima edizione di Temptation Island. Nonostante sia attualmente impegnata con Pietro Delle Piane, la showgirl in passato ha ammesso di aver avuto un flirt con Marco Senise. Flirt, però, bollato come un errore di gioventù.

Marco Senise scrive ad Antonella Elia

In una delle ultime puntate di Live-Non è la d’Urso, Antonella ha confessato di aver avuto una breve relazione con Marco etichettandola come un errore di gioventù. L'esternazione della discussa showgirl non è per niente piaciuta all'uomo che ha deciso di scrivere una lunga lettera sul settimanale Di Più proprio per chiedere alla donna il motivo per cui ha fatto una simile confessione: "E’ stata una simpatica passione di gioventù che hai etichettato pubblicamente come un errore e mi piacerebbe proprio chiederti il perchè…".

Senise ha poi continuato non nascondendo il fatto che non è stato proprio facile stare insieme alla Elia, soprattutto per via dei suoi sbalzi d’umore: "La verità è che sei una donna lunatica. [...] E’ stato un errore averti conosciuto? Per me no, e nemmeno per te…Comunque non ho risentimenti nei tuoi confronti…E se un giorno dovesse finire con Pietro, il tuo attuale fidanzato, anche lui verrà marchiato come un errore?".

Ricordiamo che Antonella sta continuando a mettere a dura prova il suo amore per Pietro a Temptation Island. Stando alle anticipazioni del reality delle tentazioni, l'attore farà qualcosa di sconvolgente che la discussa showgirl scoprirà nel prossimo falò con Filippo Bisciglia: "Ma cosa sta facendo. Oddio!". La Elia si getterà in lacrime tra le braccia di Manila Nazzaro, che proverà a consolarla. Ma cosa avrà mai visto nel video?

