Temptation Island, ex discussa protagonista del reality: "Hanno fatto vedere poche cose belle di me"

Gossip TV

Anna Ascione torna a parlare della sua esperienza a Temptation Island.

Tra le coppie più discusse delle ultime stagioni di Temptation Island c'è sicuramente quella formata da Anna Ascione e Gennaro Mauro. I due, che avevano deciso di partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore, hanno deciso di dirsi addio dopo il falò di confronto finale e prendere due strade diverse.

La confessione di Anna Ascione su Temptation Island

A distanza di alcuni anni dalla partecipazione a Temptation Island, Anna è tornata a parlare del suo percorso nel villaggio delle tentazioni. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, la ragazza partenopea ha confessato: "È stato difficilissimo vedermi in tv, anche perché siamo sinceri, hanno puntato tutto sul “personaggio femminile cattivo” facendo vedere pochissime cose belle di me. Non riesco proprio a riguardarlo".

Parlando del suo ex e dei rapporti con la famiglia di lui, la Ascione ha deciso di chiarire la questione dichiarando di non aver mai pensato di tornare con Gennaro: "Se penso di tornare con Gennaro? NO". E ancora: "Non ho mai litigato con la famiglia del mio ex".

Leggi anche Alessandro e Jessica hanno finto? La nuova segnalazione

Procede invece a gonfie vele la storia d'amore nata quest'anno a Temptation Island tra Manuela Carriero e Luciano Punzo. I due sono inseparabili e l'ex tentatore del reality show ha fatto un gesto bellissimo per la sua dolce metà, scegliendo di presentarle finalmente sua figlia Eva.

Scopri le ultime news su Temptation Island.