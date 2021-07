Temptation Island, ex discussa coppia del reality: "Valentina e Tommaso? Una Storia finta"

Gossip TV

Oronzo e Valentina lanciano una dura frecciata a Valentina e Tommaso, la prima coppia uscita da Temptation Island.

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono stati i protagonisti indiscussi delle prime puntate di Temptation Island. A commentare il falò di confronto e il comportamento della coppia ci hanno pensato Oronzo Carinola e Valentina De Biasi, che hanno partecipato alla sesta edizione del docu-reality delle tentazioni di Filippo Bisciglia.

La frecciata di Oronzo e Valentina alle coppie della nona edizione di Temptation Island

Intervistati da Giada De Miceli nella trasmissione Non succederà più, Oronzo e Valentina hanno commentato senza mezzi termini alcune coppie della nona edizione di Temptation Island. Per quanto riguarda Valentina e Tommaso, la fidanzata di Oronzo ha dichiarato: "Io penso sia una storia finta. Sai cosa te lo fa pensare? La reazione di lei. Lei ha avuto una reazione stranissima. Lui è entrato che era geloso, per il bikini, per il suo corpo. Poi ha baciato la tentatrice. In 14 giorni mi è sembrato eccessivo questo cambiamento".

I due ex protagonisti di Temptation Island non hanno risparmiato neanche Claudia e Ste. "Lei sta sbagliando troppo. Le cose che dice secondo me. Se pensi questo del tuo uomo che cosa ti sposi a fare? Questo matrimonio salterà" ha dichiarato Oronzo. Intanto, Valentina e Oronzo hanno annunciato lo scorso mese di essere in attesa del loro primo figlio.

"Le altre hanno la gioia di vedere il test positivo. Questa cosa a me non è successa. A me dava esito negativo, ne ho fatti due. Poi alla fine con le analisi è risultato positivo. Lui mi ha portato a ritirare le analisi e gliel’ho detto lì. Lo immaginavamo già ma dopo i test negativi ci era venuto qualche dubbio" ha confessato Valentina "Ho sempre detto che avrei voluto un maschio".

