Temptation Island, ecco la terza Coppia della nuova edizione (VIDEO)

Manuela e Stefano sono la terza coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island.

Nuovo video di presentazione e nuova coppia che si aggiunge al cast di questa, bollente, edizione di Temptation Island. I due nuovi protagonisti ufficiali si chiamano Manuela e Stefano, hanno alle spalle una relazione lunga, segnata dai tradimenti di lui. Ecco cosa hanno rivelato alle telecamere del reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Anticipazioni Temptation Island: svelata la terza coppia ufficiale

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione di Temptation Island, previsto per il 30 giungo 2021, in prima serata su Canale5. Iniziano a rincorrersi le prime anticipazioni grazie ai video rilasciati dalla redazione del reality delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia. Dopo le coppie formate da Valentina e Tommaso e Claudia e Ste, arriva la conferma su una nuova coppia, pronta a mettere in gioco la propria relazione nello splendido paesaggio della Sardegna. Stiamo parlando di Monica e Stefano, che hanno alle spalle una relazione lunga e intensa, segnata dai tradimenti di lui che hanno portato la pugliese a prendere una decisione drastica.

“Mi chiamo Manuela ho 31 anni e vengo da Brindisi, sono fidanzata da quattro anni con Stefano e nella vita ho sempre fatto la barista. Partecipo a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano, dopo dei tradimenti che ho scoperto lo scorso anno. Sono tornata a vivere da sola, ho ricreato la mia indipendenza, mentre lui vive dalla madre. Questa è la sua ultima possibilità per me”, ha dichiarato la fidanzata.

“Sono Stefano, ho 30 anni e vengo Brindisi. Partecipo perché voglio capire se la storia può veramente ricominciare, così non possiamo più andare avanti. Adesso è come se ognuno viaggiasse sulla propria strada”, ha raccontato il fidanzato. Come si comporteranno Manuela e Stefano nei rispettivi villaggi, circondati da avvenenti single?

