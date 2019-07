Temptation Island: ecco cosa è successo alle coppie un mese dopo il falò di confronto

Gossip TV

Nessun lieto fine per le cinque coppie del reality, solo Nicola e Sabrina hanno deciso di dare un'altra possibilità alla loro storia.

L’esperienza a Temptation Island per le sei coppie in gioco è ormai finita da un mese. Durante la puntata speciale del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, andata in onda ieri martedì 30 luglio 2019, siamo venuti finalmente a sapere cosa è realmente successo tra tutti i protagonisti, una volta usciti dal villaggio delle tentazioni.

La prima coppia di Temptation Island ad essere intervistata da Filippo è stata quella composta da Jessica e Andrea. Tutti ricorderanno, la loro rottura al falò di confronto e la decisione di lei di uscire dal programma con il single Alessandro. Le cose, a distanza di un mese, non sono cambiate. La Battistello infatti, non è tornata insieme a Filomena ma ha continuato a sentire il tentatore partenopeo: "Con Alessandro ci sentiamo sempre. Anche se a fisicamente non ci siamo più rivisti. Quando sono stata male, lui ha sempre trovato la parola giusta. Ci siamo promessi di essere sempre sinceri". Nel corso dell'intervista, la ragazza ha ribadito l’intenzione del suo ex di tornare con lei. Versione successivamente smentita dal diretto interessato: "Non tornerei con Jessica. Ho tanta rabbia, ma ad oggi ho ripreso la mia vita. Lei dice che non mi ha mancato di rispetto. Mi auguro di trovare una persona e farmi una famiglia, una persona che abbia i miei stessi valori".

Dopo tredici anni di relazione anche Nunzia e Arcangelo hanno deciso di prendere strade diverse. Entrambi hanno spiegano al conduttore di essersi sentiti solo una volta dopo la fine del programma. “Ovviamente lei mi manca nelle cose di tutti i giorni, nella quotidianità proprio. La scelta l’ho fatta per il nostro bene. Dobbiamo guardare in faccia la realtà". “Ha fatto male. Oggi sto bene, sono consapevole di quello che è successo. Ho vissuto situazioni per me surreali, che non rispecchiavano la realtà, non rispecchiavano Arcangelo”, ha confessato invece la Sansone. Nessun lieto fine per Katia e Vittorio che non sono riusciti a superare i problemi e le difficoltà. Se lei ha deciso di mettere da parte l’orgoglio, lui invece ha deciso di non vederla ma di continuare a conoscere lontano dalle telecamere la single Vanessa: "Ho capito che c’era qualcosa che non andava, prima di dirmi certe cose ha aspettato un attimo prima di parlare per capire la mia reazione. Non voleva fare la parte di quella lasciata, e questo doppio gioco non mi è piaciuto. Con Vanessa non abbiamo parlato di futuro, ma vediamo come andranno le cose". La situazione è completamente cambiata invece per la coppia formata da Nicola e Sabrina che, a distanza di un mese dal falò, sono tornati insieme. A cercare un riavvicinamento è stata la Martinengo: "Vince l’amore, l’amore vince su tutto. Sono fortunata ad aver trovato lui, io lo amo veramente tanto".

David e Cristina, che avevano lasciato il villaggio delle tentazioni insieme, si sono presentati da Bisciglia separati. La storia, stando alle parole dei due ex protagonisti del trono over, si sarebbe conclusa subito dopo il confronto finale. "Dopo il falò siamo stati insieme chiaramente e lui ha iniziato ad avere quell’atteggiamento che al falò non aveva. In camera ha iniziato a lanciarmi accuse" ha dichiarato la Incorvaia rivelando di essere momentaneamente single. Anche Massimo e Ilaria non hanno cambiato la decisione presa al falò. I due non sono più riusciti a recuperare il loro rapporto ma allo stesso tempo hanno deciso di non frequentare i loro rispettivi tentatori, Elena e Javier. "Il ritorno a casa è stato traumatico, sentivo che senza Ilaria mi mancava un pezzo fondamentale. Non ho rimpianti, rifarei tutto quello che ho fatto a Temptation Island. Oggi sono ancora innamorato di Ilaria ma ho visto che non è serena". "Sono felice dell’esperienza a Temptation Island ma cambierei il falò. Ho puntato troppo il dito contro Massimo quando abbiamo sbagliato entrambi. Ho sentito Javier, lo ringrazio per quello che ha fatto per me. Oggi però non voglio nessuno accanto a me, sto bene da sola. E i miei genitori, seppur contrari alla storia con Massimo, non influenzano di certo la mia vita" ha invece confessato la Teolis.