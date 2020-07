Temptation Island, ecco chi sono le sensuali tentatrici della nuova edizione del reality

Gossip TV

Conosciamo meglio le bellissime e sensuali tentatrici della nuova edizione di Temptation Island. Chi tra loro farà perdere la testa ai fidanzati del villaggio?

La nuova edizione di Temptation Island è iniziata da pochi giorni e il cast delle tentatrici è già al centro delle indiscrezioni. Le bellissime e senuali single sono evidenti distrazioni per i fidanzati del villaggio. Conosciamo meglio le tentatrici della nuova stagione del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island: tutte le tentatrici della nuova edizione

Beatrice De Masi, 27 anni, originaria di Velletri (Roma), è un assistente in uno studio medico e ha avviato, insieme alla migliore amica, un laboratorio di prodotti artigianali.

Francesca Antonelli, che di anni ne ha 20 e vive a Roma, sogna di diventare giornalista. Attualmente, la single lavora come fotomodella e pratica nuoto sincronizzato.

Federica Bianca Concavo è originaria di Milano e ha 27 anni. La tentatrice studia per diventare veterinaria e, nel frattempo, lavora come dermopigmentista. Una curiosità? Bianca è apparsa nei video musicali di Emis Killa e Capo Plaza.

Benedetta Mottola, partenopea classe 1999, ha un passato da presentatrice sul canale 8 Tv Luna ed è apparsa in una puntata di Ciao Darwin.

La cagliaritana Federica Mallus, invece, ha una figlia di undici anni e lavora come fotomodella professionista mentre frequenta la facoltà di Economia Aziendale. La trentaduenne ha partecipato a Miss Mondo e Miss Italia ed è stata protagonista di diverse copertine.

Marialuisa Jacobelli, 28 anni ordinaria di Bergamo, è una conduttrice televisiva su Top Calcio24 e Canale 114. Nata sotto il segno dell’Acquario, la Jacobelli è una vera e propria appassionata di giornalismo sportivo.

Ilaria Gallozzi, ventottenne di Sora, si è trasferita a Milano per uno stage in un’agenzia di eventi. In passato, dopo aver conseguito la laurea in Infermieristica, la tentatrice ha fatto la hostess di volo a Dubai.

Simona Pappalardo, originaria di Roma e classe 1996, studia con passione per diventare giornalista sportiva. La single ama la recitazione e la danza e ha origini italo-colombiane.

Paulina Holubova, originaria della Repubblica Ceca, si è trasferita a Roma da due anni per lavorare come attrice e modella. La bella trentatreenne ha lavorato come presentatrice in patria nella tv nazionale.

Classe 1995, Alessia Cascella vive a Napoli e ha partecipato a diversi concorsi di bellezza. Una passione della tentatrice? La pole dance.

Angelica Montali, originaria di Porto Recanati, ha 24 anni e lavora come indossatrice e modella. Nel 2019, la single ha partecipato a Ciao Darwin e parla fluentemente bel quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e portoghese.

