Scopriamo le sei coppie dell'ottava edizione del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi.

Torna l'appuntamento con il viaggio dei sentimenti di Temptation Island, a partire da mercoledì 9 settembre in prima serata su Canale 5. A raccontare le emozioni, le avventure e anche i dubbi di fidanzati, fidanzate e single sarà Alessia Marcuzzi.

Sei coppie - non sposate e senza figli in comune - desiderose di comprendere qualcosa in più della propria storia d’amore e rispondere all'ormai fatidica domanda: "la vita di coppia che sto vivendo è davvero quella che voglio?". Le coppie verranno accolte all'Is Morus Relais iniziando una separazione forzata: trascorreranno infatti ventuno giorni consecutivi lontani dal proprio partner. Vivranno divisi all’interno dei villaggi, isolati dal resto del mondo: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di undici donne single; dall’altra, le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme a dodici uomini single. Solo al termine del ventunesimo giorno avranno la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare.

Temptation Island: ecco chi sono le sei coppie dell'ottava edizione

Temptation Island: Sofia e Amedeo

Sofia, 30 anni, abita a Perugia mentre Amedeo, 32 anni, viva a Città di Castello. Sono fidanzati da undici anni ma in questo momento non convivono ed è proprio questo uno dei motivi principali che li porta ad avere dei dubbi. "Ho deciso di scrivere a Temptation Island perché questa situazione non mi fa dormire la notte, penso sia un mio diritto volere una famiglia e una convivenza." ha dichiarato Sofia. "Non sono pronto a fare un passo in più quindi la mia domanda è se sono o meno innamorato di Sofia", ha dichiarato invece Amedeo.





Temptation Island: Serena e Davide

Serena e Davide sono fidanzati da due anni e otto mesi dopo una lunga amicizia."Ho deciso di scrivere al programma perché l'eccessiva gelosia di Davide sta portando a sgretolare il nostro rapporto. Entrambi eravamo fidanzati con dei rispettivi amici quindi uscivamo in coppie e ci siamo innamorati perdutamente, ha dichiarato la 25enne campana."Sono sempre stato geloso nei suoi confronti per le modalità in cui è nata la nostra relazione Sofia ci ha messo molto più tempo di me a lasciare alle spalle il passato e questa è una cosa che mi ha segnato", queste le parole di Davide.





Temptation Island: Speranza e Alberto

Alberto e Speranza sono fidanzati da sedici anni. A scrivere a Tempation è stato Alberto che si chiede perché, dopo ben sedici anni di relazione, non riesce a immaginare un futuro insieme a lei domandandosi se Speranza sia la donna giusta per lui."Io non volevo partecipare assolutamente è stato lui a convincermi, perché ho paura di perderlo. Io di Alberto non mi fido perché in passato mi ha raccontato delle bugie però il sentimento me l'ha sempre fatto giustificare...", ha dichiarato Speranza.





Temptation Island: Anna e Gennaro

Anna e Gennaro sono fidanzati da sei anni. Un rapporto da sempre altalenante che ha portato la coppia a mettersi alla prova nel viaggio dei sentimenti. "Da fuori tutti pensano che lui sia il ragazzo perfetto e io la cattiva, ma in realtà Gennaro ha dei lati caratteriali che per me sono diventati intollerabili", ha dichiarato Anna mentre Gennaro sembra più convinto dei suoi sentimenti: "Io sono innamorato di Anna le ho chiesto anche di sposarmi ma lei mi ha detto no. Temptation potrebbe essere un'opportunità per capire se lei mi ama o meno."





Temptation Island: Nadia e Antonio

Antonio e Nadia sono fidanzati da un anno e nove mesi. Lui ha 32 anni, lei 22 e questa differenza di età sembra pesare molto sul rapporto. "Anche se la amo ho bisogno di capire se è la ragazza giusta per me per costruirci un futuro insieme. Io sono una persona con la testa sulle spalle, invece lei è una ragazzina viziata sta tutto il tempo sul divano con il telefono a far niente", ha spiegato Antonio mentre Nadia sembra pensarla molto diversamente: "Lui pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva e cucinava ma io sono totalmente l'opposto di questo e non permetterò a nessuno di cambiare il mio modo di essere perché io sono così.."





Temptation Island: Carlotta e Nello

Carlotta e Anna sono fidanzati da sei anni. La coppia ha deciso di partecipare per dare una svolta al loro rapporto. Carlotta vuole sposarsi ma Nello afferma di non avere la stessa esigenza e di preferire la convivenza al matrimonio. "Ho deciso di partecipare, siamo arrivati ad un punto della nostra o ci sposiamo o ci lasciamo ma ho sbagliato persona perché Nello invece è super moderno e non ci pensa proprio" , ha dichiarato Carlotta.

L'ottava edizione di Temptation Island ci aspetta a partire da mercoledì 9 settembre in prima serata su Canale 5.

