Una nuova segnalazione mette in discussione il ruolo di Ilaria, la tentatrice di Antonio a Temptation Island.

Cresce l'attesa per la sesta e ultima puntata di Temptation Island, il reality delle tentazioni giunto alla sua settima edizione e condotto da Filippo Bisciglia. Intanto, una clamorosa segnalazione arrivata a Donna Pop mette in discussione il ruolo di Ilaria Gallozzi, la tentatrice di Antonio Martello.

La segnalazione su Ilaria Gallozzi, la tentatrice di Antonio a Temptation Island

Annamaria e Antonio hanno deciso di lasciare Temptation Island insieme, nonostante il ragazzo, nel villaggio delle tentazioni, si sia avvicinato pericolosamente alla tentatrice Ilaria. Tra i due, infatti, è nato un grande feeling tanto che la Laino, in un primo momento, aveva deciso di lasciare per sempre il suo compagno.

Visti gli atteggiamenti della tentatrice, in molti hanno pensato che a Ilaria potesse davvero interessare il ragazzo di Annamaria. Ma, nelle ultime ore, è arrivata una segnalazione che potrebbe mettere in discussione tutto il suo percorso a Temptation Island. Cosa è successo? Il portale Donna Pop ha infatti rivelato che la Gallozzi sarebbe segretamente impegnata con il calciatore Andrea Petagna. Il suo nome non è nuovo alla cronaca rosa visto che è stato fidanzato con Michelly Sander, Madre Natura nell'ottava edizione di Ciao Darwin.

Come tutti sappiamo, uno dei requisiti fondamentali per entrare a far parte del cast di Temptation Island è quello di essere single. Cosa su cui, a quanto pare, la tentatrice di Antonio ha mentito. Ad avvalorare la tesi di una relazione fra Ilaria e il calciatore Petagna i numerosi like scambiati reciprocamente. Ovviamente, i due si seguono su Instagram! Arriverà una conferma o smentita da parte della diretta interessata?

