Temptation Island, è guerra tra Davide Basolo e Alessandro Autera!

Si accende la polemica tra Davide Basolo e Alessandro Autera.

Sembra che tra Davide Basolo e Alessandro Autera non scorra buon sangue, dopo la fine di Temptation Island. Il tentatore ha criticato la scelta di Alessandro di presenziare ad una festa super lusso, e la replica dell’Autera non ha tardato ad arrivare. Furioso per le parole dell’ex fidanzato di Jessica Mascheroni, il Basolo ha lanciato una pesante accusa ad Alessandro e ne è nata l’ennesima battaglia social a colpi di Ig Stories.

Temptation Island, Davide Basolo contro Alessandro Autera

Alessandro Autera sembra aver dimentica la fidanzata Jessica Mascheroni, dopo la fine della relazione sancita al falò di confronto di Temptation Island. Avvinghiato alla tentatrice Carlotta Adacher, Alessandro ha preso parte ad una festa sfarzosa, in compagnia di alcuni colleghi del reality show di Canale5 e volti noti del piccolo schermo. Davide Basolo ha commentato caustico lo sfoggio di ricchezza e Alessandro ha replicato a tono alle insinuazioni del Basolo. La querelle, tuttavia, non si è placata ed è continuata qualche ora dopo, quando l’affascinante tentatore ha dichiarato:

“Dopo gli insulti ricevuti in un contesto particolare che posso comprendere e capire, succede che ci becchiamo a Roma e questa persona mi dice di non avere problemi con me e mi chiede di fare una foto insieme. Ci facciamo una foto perché per me non c’erano problemi, poi esce un’intervista dove viene detto che io sono una persona costruita e che non ha alcun interesse nel conoscermi. Quindi la foto? Non capisco. Succede che mi viene detto che questa persona parla male di me, facendo anche degli insulti fisici. Perché hai voluto fare la foto e mi hai dato la mano? Non mi torna”.

Mentre Jessica ha una nuova fiamma, Alessandro non vuole lasciare la questione aperta e mette in chiaro la situazione. “Visto che stanno continuando ad attaccarmi, volevo raccontare anche la mia versione della storia, visto che una certa persona ha raccontato la sua. Ci siamo incontrati a Roma, è vero. Io passavo in macchina con Tommaso Eletti e lui era fermo con Samuele, anzi lo saluto perché mi sta simpatico. È l’unico tentatore del percorso che mi piace. Io ero in macchina con Tommaso e mi fa: “Guarda che ci sono i tentatori“. Allora io sono sceso e diciamo che ti sei un po’ preso male. Non so cosa pensavi che io potessi fare, ma io sono una persona seria e non faccio nulla. Infatti ti ho detto: “Stai tranquillo, non ho nulla contro di te“. Gli ho detto: “Facciamoci una foto così la mandiamo e Jessica e ci facciamo due risate“. Non ho detto di farci la foto perché volevo la foto con te. L’abbiamo fatta anche dal tuo telefono. Dai comunque basta, finiamola con queste cavolate che vanno sul web. Facciamo troppo hype”, ha concluso l’Autera.

