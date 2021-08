Temptation Island: è finita tra Natascia e Alessio, l'annuncio di lui sui social

Gossip TV

Alessio annuncia in una diretta Instagram la rottura con Natascia.

È finita la storia d'amore tra Alessio Tanoni e Natascia Zagato. Ad annunciare la rottura è l'ex protagonista della nona edizione di Temptation Island che, tramite una diretta Instagram con Ste Socionovo, ha rivelato di volersi prendere un periodo per se stesso.

Alessio e Natascia si sono lasciati dopo Temptation Island

Alessio e Natascia hanno concluso il loro percorso a Temptation Island insieme. Le cose tra i due, però, non sono andate come speravano visto che, a distanza di alcune settimane dalla fine del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, il ragazzo ha annunciato sui social la fine della loro relazione.

In una diretta Instagram con Ste Socionovo, Alessio ha rivelato che la storia con Natascia è ufficialmente conclusa e che, in questo momento, desidera prendersi un pò di tempo per se stesso per pensare e provare a voltare pagina. Concetto ribadito anche dal marito di Claudia Venturini che ha fissato un messaggio per rispondere a tutti coloro che chiedevano di Alessio e Natascia: "Alessio e Natascia non stanno attualmente insieme".

Ricordiamo che Natascia, negli ultimi giorni, aveva già parlato sui social di una crisi con Alessio dopo l'esperienza a Temptation Island: "Io e Alessio stiamo vivendo un momento difficile. Facciamo fatica a comprenderci, ma quando c’è l’amore penso che tutto si possa superare". A quanto pare, però, le incomprensioni hanno preso il sopravvento e i due non sono riusciti a trovare un punto d'incontro, almeno per il momento.

