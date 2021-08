Temptation Island: è finita tra Alessandro Autera e la tentatrice Carlotta, duro botta e risposta sui social

Gossip TV

Scontro social tra Carlotta e Alessandro che sbotta: "Sono abbastanza inviperito".

È finita tra Alessandro Autera e la tentatrice Carlotta Adacher. Ad annunciare la fine della loro frequentazione, iniziata nel villaggio di Temptation Island, sono stati i diretti interessati che, nelle ultime ore, si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta sui social.

Scontro social tra Alessandro e la tentatrice Carlotta dopo Temptation Island

Alessandro è stato uno dei ragazzi più chiacchierati della nona edizione di Temptation Island. Entrato nel villaggio delle tentazioni insieme a Jessica Mascheroni, il ragazzo ha deciso di concludere il suo percorso da solo per approfondire la conoscenza con la tentatrice Carlotta. Le cose, però, tra i due non sono andate bene visto che, nelle ultime ore, si sono resi protagonisti di un acceso botta e risposta sui social.

Rispondendo ad alcune curiosità delle fan, Carlotta ha rivelato di non vedere più Alessandro e di essere stata addirittura bloccata sui social da lui: "Non siamo mai stati insieme, ma comunque si. Non ci vediamo più. [...] Mi ha bloccata sui social. [...] Si commenta da solo. Che dire? Visioni diverse di vita. Non credo sia giusto sbandierare ai quattro venti le motivazioni oppure insultare. A differenza sua".

Puntuale la replica di Alessandro, che è intervenuto sui social per spiegare la sua posizione e difendersi dalle accuse mosse dalla single Carlotta: "Sono abbastanza inviperito, devo mettere in chiaro alcune cose. Punto numero uno, Carlotta Martina Adacher. Mi avete scritto che lei in diretta ha detto che non ci vediamo più, non stiamo più insieme. Allora, prima cosa non siamo mai stati fidanzati. Seconda cosa e ve la dico io, è ufficiale, io e Carlotta non ci vediamo più, per motivi che non sto qui a dirvi […]. Ha scritto che l’ho bloccata. È vero ragazzi, l’ho bloccata perché quando stai con una persona e quella persona ti manca di rispetto bisogna lasciar stare. Però una cosa volevo dirla: se dici che vuoi cambiare, non vuoi essere etichettata per il tuo passato però continui a fare le stesse cose rimarrai così. Se non sapete comportarvi state a casa, rimanete nel vostro. Poi sapete che sono una persona buona. Se volevate fare 30, 40 mila followers come è successo bastava dirmelo chiaro. Io non ce l’ho con Carlotta, lei fa la sua vita e io faccio la mia".

