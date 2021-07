Temptation Island, è finita davvero tra Floriana e Federico?

Gossip TV

Ecco cosa ci aspetta al secondo falò di confronto tra Federico e Floriana, nella puntata di Temptation Island.

Le Anticipazioni della nuova Puntata di Temptation Island ci hanno rivelato che Federico Rosa, dopo essere stato piantato in asso da Floriana Angelica, ha chiesto alla redazione un nuovo falò di confronto con la sua fidanzata. Ecco cosa dobbiamo aspettarci da una delle coppie più discusse della nuova edizione del reality show, condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, ecco cosa succederà tra Floriana e Federico

Manca sempre meno alla messa in onda della nuova puntata di Temptation Island e il pubblico è impaziente di scoprire cosa accadrà tra Federico Rosa e Floriana Angelica. Dopo aver visto il suo fidanzato preso dal rapporto con Vincenza Botti, una delle avvenenti tentatrici del villaggio, e aver ascoltato tutte le lamentele a proposito del loro rapporto, Floriana ha detto addio a Federico durante il falò di confronto finale. Il Rosa, vedendo la sua dolce metà pronta a rinunciare a tutto, è scoppiato in lacrime ma Floriana si è mostrata irremovibile, trovando appoggio nel pubblico del reality show di Canale5. Le Anticipazioni della prossima puntata, tuttavia, ci rivelano che Federico chiederà a Floriana un secondo falò, con tutta probabilità per farle cambiare idea sulla loro rottura.

Ma cosa ha spinto i due protagonisti di Temptation Island fino al limite? Intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, la concorrente ha ammesso : “Mi mancano quelle cosa che in una coppia non dovrebbero mai mancare: un complimento, un bacio, un abbraccio… Insomma, tutti quei gesti naturali che tra noi non c’erano più […] Non sono una persona che colma le proprie mancanze di coppia avvicinandosi ad un altro ragazzo. Sono una donna che vuole risolvere i propri problemi con la persona con cui sta e non ha bisogno di un altro che non sia lui […] Durante il percorso ho visto tante cose che mi hanno fatto capire che lui fosse realmente interessato a Vincenza: Federico si è molto lasciato andare mentre io, come si è visto, non ho lasciato che nessuno si avvicinasse a me”. Mentre Floriana è rimasta scossa dal feeling tra Federico e Vincenza, il Rosa ha ammesso di non aver usato la tentatrice come distrazione, bensì come mezzo per capire i suoi reali sentimenti per la fidanzata.

“Ho capito di provare ancora qualcosa per Floriana girono dopo giorno, e l’avvicinamento con Vincenza in questo mi ha aiutato molto, soprattutto in quella sera in cui mi ha abbracciato da dietro. In quel momento ho percepito quel contatto come fastidioso, mi è venuta subito in mente Floriana che era lontana da me […] Mi è dispiaciuto e mi ha infastidito molto che lei abbia pensato che tra me e Vincenza fosse nata una storia d’amore. Floriana mi conosce e avrebbe dovuto capire che non era affatto così”, ha spiegato Federico nella speranza che la Angelica ritorni sui suoi passi durante il loro secondo falò.

