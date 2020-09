Temptation Island, doccia fredda per Antonio: la fidanzata Nadia 'dorme' con un Tentatore (VIDEO)

Gossip TV

Nadia sempre più vicina al single Stefano nel villaggio di Temptation Island: l'amara delusione del fidanzato Antonio che la vede presa dal tentatore.

Si preannuncia una puntata molto dura per Antonio. Sono trascorsi pochi giorni dall’inizio di Temptation Island, ma la sua fidanzata Nadia sembra già molto presa dall’affascinante tentatore Stefano. Cosa farà Antonio quando sentirà la proposta scioccante di Nadia al single del villaggio?

Temptation Island, Antonio deluso da Nadia: la proposta inaspettata

L’ottava edizione di Temptation Island si fa bollente. L’amato reality delle tentazioni, condotto da Alessia Marcuzzi, affascina e appassiona molti telespettatori, curiosi di scoprire cosa accadrà alle coppie in gara durante le settimane di lontananza forzata. Appena entrata nel villaggio delle fidanzate, Nadia si è mostrata molto solare e pronta a mettersi in gioco, prendendo quest’esperienza come un momento di relax più che di riflessione sul suo rapporto con Antonio. Lui, invece, ha mostrato tutte le sue fragilità scoppiato a piangere per la separazione e confessando di essere piuttosto preoccupato per l’epilogo della sua storia d’amore.

Mentre Antonio si sfoga con Gennaro in riva al mare, Nadia sembra essere rimasta molto affascinata dal tentatore Stefano. Lui la tratta diversamente dagli altri e questo suscita la curiosità della giovane fidanzata. Del resto la coppia è entrata a Temptation Island per scoprire se la loro relazione può funzionare, nonostante la differenza d’età che li porta a desiderare cose ben diverse. Mentre Antonio vorrebbe costruire qualcosa di concreto e riceve aiuto e sostegno in casa, Nadia vuole divertirsi e vivere pienamente i suoi 22 anni.

Le Anticipazioni della prossima puntata del reality, in onda mescoli 23 settembre 2020, ci rivelano che Antonio vedrà un video inaspettato nel quale la sua compagna si lascia andare con Stefano, annunciando addirittura di voler trascorrere la notte con lui. Un colpo fortissimo per il fidanzato, che mai si sarebbe aspettato un epilogo simile. Antonio e Nadia lasceranno insieme Temptation Island o la loro storia d’amore finirà dopo il falò di confronto?

