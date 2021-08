Temptation Island, Davide Basolo torna a parlare di Giovanna Abate

Gossip TV

Davide Basolo, reduce dalla nona edizione di Temptation Island, parla del ruolo di tentatore e risponde alle domande sul percorso a Uomini e Donne con Giovanna Abate.

Si è conclusa l’esperienza di Davide Basolo nella nona edizione di Temptation Island con una veste tutta nuova, ovvero quella di tentatore. Davide, interrogato dai numerosi fan su Instagram, ha spiegato la differenza tra il reality delle tentazioni e il percorso a Uomini e Donne, tornando a parlare anche dei sentimenti per Giovanna Abate.

Temptation Island, Davide Basolo tira in ballo Giovanna Abate

Tra i tentatori più amati della nona edizione di Temptation Island, Davide Basolo è quello che ha incuriosito di più gli spettatori del reality show di Canale5. Il pubblico del programma condotto da Filippo Bisciglia, infatti, ha riconosciuto immediatamente Davide come l’Alchimista, ovvero il romantico corteggiatore mascherato alla corte dell’allora tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate. La scelta della romana andò a finire sul rivale Sammy Hassan e il pubblico si è spesso chiesto se tra Davide e Giovanna non ci potesse essere speranza per un ritorno di fiamma. Dopo essere stato avvistato con Jessica Mascheroni, il Basolo ha risposto a qualche domanda dei fan su Instagram e ha parlato anche della Abate.

“Mi fa piacere che ricordiate sempre questo percorso e, nonostante sia passato un anno, tante persone mi associno ancora a questo percorso. Perché vuol dire che avete visto qualcosa di bello, vero ed emozionante e mi fa tanto piacere”, ha ammesso il Basolo, evitando di rivelare se ha contattato o meno l’ex tronista recentemente. Davide, poi, ha spiegato la differenza tra il percorso nel dating show di Maria De Filippi e quello a Temptation Island, ammettendo: “Sono due percorsi completamente diversi, non ha senso paragonarli. A Uomini e Donne ero al 100% io, non c’è niente di finto e recitato”.

La confessione del tentatore, seppur lusinghiera per il programma della De Filippi, insinua il dubbio sul fatto che nel ruolo di tentatore Davide non sia stato del tutto sincero, ma si sia attenuto allo scopo del reality. Ne sarà dicerto felice Jessica, che in più di una occasione ha ribadito di voler conoscere meglio il tentatore!

