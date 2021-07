Temptation Island, Davide Basolo insieme con Jessica Mascheroni

Gossip TV

Il tentatore e l’ex fidanzata di Alessandro Autera si sono incontrati a Fregene

Tempation Island, il viaggio dei sentimenti tra coppie e tentatori, è terminato meno di una settimana fa ma c'è ancora tanta curiosità suoi protagonisti. Tra questi, Jessica Mascheroni che è uscita separatamente dal programma, ponendo fine alla storia con il fidanzato Alessandro Autera.

Jessica e Alessandro si sono lasciati dopo sette anni di fidanzamento. La 34enne, originaria di Tradate, ha scritto a Temptation perché, da quando i due sono andati a convivere, Alessandro non aveva più stimoli, interessi ed entusiasmo per nulla. La coppia voleva comprendere se il motivo della crisi fosse la convivenza o altro. Durante la permanenza al villaggio, Jessica si è resa conto di provare delle intense emozioni con il single Davide Basolo (ex corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne). Il programma è pertanto servito alla ragazza per comprendere di non provare più un sentimento per Alessandro.

Con Davide c'è stata molta intimità e in molti si chiedono se i due, dopo la fine del programma, avessero iniziato una relazione. A frenare tutto l'entusiasmo ci ha pensato l'ex corteggiatore che ha dichiarato di essere solo "un contorno".

Nonostante queste parole, i due ragazzi hanno trascorso la serata di ieri insieme a Sincita Miracle Beach, nota spiaggia di Fregene. "Prima che escano delle foto strane, faccio io la storia. Saluta…" ha dichiarato Basolo in una Stories Instagram assieme a Jessica. I due non si sono trovati da soli ma in compagnia di altre persone, tra cui Francesco Chiofalo, Angelo Della Guardia e Samuele Crielisi.

