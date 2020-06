Temptation Island, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: "Maria De Filippi ce lo ha proposto ma..."

Gossip TV

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, reduci dall'esperienza nel Grande Fratello Vip, rifiutato la proposta di Maria De Filippi per la nuova edizione di Temptation Island.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non si sono più lasciati dopo essersi innamorati nella casa della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Da diverse settimane, circola la voce che l’innamoratissima coppia potrebbe approdare nella nuova stagione di Temptation Island Vip e Clizia spiega come stanno le cose dopo essersi ricongiunti in Sicilia.

Temptation Island, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro in un nuovo reality?

Nella casa del Gf Vip è scoppiata la passione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due si sono avvicinati lentamente, per non lasciarsi più. Dopo l’eliminazione della Incorvaia, il bel romano ha dovuto attendere più del previsto per riabbracciare la sua amata, dal momento che il lockdown ha reso impossibili gli spostamenti.

Una volta ricongiunti sotto il sole della Sicilia, la coppia si è mostrata più felice e spensierata che mai, immortalando la propria quotidianità per condividerla con i numerosi fan di Instagram. Clizia è stata ospite del programma radiofonico di Turchese Baracchi, in onda su Radio Italia Anni 60, e ha raccontato come procede la relazione lontano dai riflettori, svelando di non aver intenzione di partecipare a nuovi reality.

Temptation Island, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro pronti a salpare per la Sardegna?

In diretta su 'Turchesando', la Incorvaia ha messo a tacere le voci che si rincorrono da diverse settimane. Ora che la nuova edizione di Temptation Island ha una data ufficiale, in molti si sono chiesti se una delle coppie più chiacchierate del momento avesse intenzione di mettersi alla prova, sulle bianche spiagge della Sardegna.

Temptation Island Vip? Ce l’hanno già proposto ma abbiamo rifiutato - ha raccontato l’ex gieffina -Maria è una persona stupenda ma questo non è proprio il nostro genere. Non è il nostro modus operandi.

Mentre la partecipazione di Antonella Elia e Pietro Delle Piane sembra certa, Clizia ha raccontato della prima notte d’amore con Paolo, carica di passione e sentimento anche grazie all’attesa. La bionda siciliana ha spiegato:

Secondo me bisogna proprio aspettare prima di fare l’amore. Bisogna dare più senso all’attesa. Tutto parte dalla mente, il fare l’amore è poi la ciliegina sulla torta. Sono due anime che si fondono e diventano una.

