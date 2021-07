Temptation Island, Claudia rompe il silenzio sul single Luke: "Mi piacerebbe continuare a sentirlo anche ora che..."

Gossip TV

Claudia parla del rapporto speciale nato a Temptation Island con il tentatore Luke.

Per Claudia Venturini e Stefano Socionovo il viaggio dei sentimenti a Temptation Island si è concluso con un bellissimo lieto fine. Un’esperienza incredibile, come rivelato dalla ragazza, che è stata caratterizzata anche dall'amicizia speciale nata nel villaggio con il single Luke Pioppo.

Le parole di Claudia sul tentatore Luke dopo Temptation Island

Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Claudia ha parlato del suo percorso a Temptation Island. Un'esperienza molto forte, ricca di emozioni e caratterizzata dalla vicinanza con il tentatore Luke. "È stato fondamentale trovare qualcuno con cui aprirmi liberamente, senza sentirmi giudicata, come può accadere invece nella vita di tutti i giorni con amici e familiari" ha dichiarato la compagna di Ste "Io e Luke siamo entrati subito in sintonia: lui mi è molto affine e mi è venuto naturale raccontargli le mie paure, i dubbi e le riflessioni. Luke sa ascoltare – una qualità tutt’altro che scontata – ed era sempre attento ai dettagli e a ciò che dicevo. Ho trovato una persona con molte cose in comune con me, che ha saputo aiutarmi a capire i miei errori".

Claudia ha poi continuato affermando: "Troppo spesso metto da parte i miei desideri per gli altri, per non ferirli, ma così facendo perdo di vista me stessa. I consigli di Luke sono una parte importante di ciò che mi porterò dietro di questa esperienza, e che proverò a mettere in pratica. Abbiamo avuto un rapporto privo di malizia e mi piacerebbe continuare a sentirlo anche ora che siamo fuori dal programma".

Riguardo il suo percorso nel villaggio e il rapporto instaurato con le single, Ste ha dichiarato: "Mi sono trovato bene con Rita, in lei vedevo una persona che poteva capirmi, ma non mi sono avvicinato a nessuna perché nel mio cuore e nella mia testa c’era solo Claudia. Questa è stata l’ennesima conferma dei miei pensieri: quando hai accanto la persona che ami non cerchi altro".

