Temptation Island, Claudia e Ste lasciano il reality insieme: la decisione sulle loro nozze dopo il falò di confronto (VIDEO)

Lieto fine a Temptation Island per Claudia e Ste, che decidono di lasciare il programma insieme.

Dopo Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, anche Claudia Venturini e Ste Socionovo hanno concluso il loro percorso a Temptation Island. A richiedere il falò di cofronto anticipato è stata la ragazza, che ha ammesso di essere ancora innamorata del suo compagno.

Il falò di confronto di Claudia e Ste

La terza puntata di Temptation Island, andata in onda ieri lunedì 12 luglio 2021 su Canale 5, ha visto l'uscita di scena della coppia formata da Claudia e Ste. Dopo essersi avvicinata al tentatore Luke, la ragazza è tornata sui suoi passi e, spinta anche da Filippo Bisciglia, ha richiesto il falò di confronto anticipato.

"Sto una mer*a", ha ammesso Ste "Non hai parlato dei tuoi errori ma ti sei soffermata solo sui miei. Come vuoi che sto?". "Alcune cose le ho dette perché volevo una reazione da parte tua. Lì mi sentivo come non mi ero mai sentita, molto libera e spensierata" ha confessato Claudia cercando di spiegare al suo fidanzato cosa è che la fa stare male della loro relazione "Non ti accorgi di quando piango. Ci sono persone che conosco da una settimana qui e hanno capito più cose di te. Sicuramente ci sono mancanze da parte mia, non ti chiedo mai scusa. Qui dentro mi sono analizzata. Mi impegnerà a migliorare. Il nostro rapporto è partito da un'amicizia e questo è un valore aggiunto".

"Le cose non me le devi fare capire, me le devi dire. Niente mi ferisce, e anche se mi ferisce vado avanti. Io cambierò, so che tendo a comportarmi così con le persone che più amo, te, mia madre, mia nonna. Dovrò anche cercare di capirti quando non parli" ha prontamente replicato Ste. Visibilmente emozionati, non sono riusciti a trattenersi e hanno iniziato a scambiarsi baci e abbracci davanti a Bisciglia. "Decido di tornare a casa con mia moglie" ha affermato Ste seguito da Claudia. I due non hanno più dubbi, il matrimonio si celebrerà il prossimo 7 agosto.

