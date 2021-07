Temptation Island, Claudia e Ste: "È scoppiata di nuovo la passione"

Gossip TV

Claudia e Ste raccontano come è cambiata la loro vita dopo la partecipazione a Temptation Island.

La terza puntata di Temptation Island ha visto l'uscita di scena di Claudia Venturini e Stefano Socionovo, che hanno deciso di lasciare il programma insieme. Intervistati dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la coppia ha raccontato tutte le emozioni vissute nel reality delle tentazioni.

Claudia e Ste si raccontano dopo Temptation Island

"Abbiamo sempre guardato il programma, ma non avremmo mai pensato di vivere un percorso simile" hanno dichiarato Claudia e Ste al magazine di Uomini e Donne parlando della loro esperienza a Temptation Island, che si è rivelata un perfetto banco di prova per sciogliere tutti i dubbi e affrontare le difficoltà che avevano attraversato nell'ultimo periodo.

"È un percorso forte che ti stupisce di continuo" ha confessato Claudia parlando del suo percorso nel villaggio di Temptation Island "Ogni giorno provi emozioni diverse, alcune mai vissute, a volte contrastanti tra loro, e ti ritrovi in crisi. Ma è stato anche grazie a queste sensazioni così diverse e difficili da decodificare che ho preso consapevolezza di me stessa, dei miei reali dubbi e sono riuscita a fare un passo avanti per la coppia". A farle eco il suo compagno Ste: "Avevo sottovalutato tanto questa esperienza. Quando guardavo da casa il programma prendevo in giro gli altri partecipanti per le loro reazioni eccessive, ma quando ci sei dentro è una cosa davvero grande e intensa da vivere. Ogni sensazione è amplificata e ti lasci prendere facilmente dal panico, nonostante nella quotidianità questo non accada".

Grazie a questa incredibile esperienza, la coppia è riuscita a ritrovarsi ed è pronta a fare il grande passo. "Ripartiamo da un cambiamento di coppia e personale. Da un maggiore entusiasmo. Il contatto fisico è aumentato tantissimo, quasi come all’inizio della nostra storia, e questo è un grande segnale. Quelle barriere che c’erano prima sono crollate. D’ora in avanti più schiettezza e più passione" ha confessato Ste seguito da Claudia "Ci amiamo tantissimo e questo programma ci ha fatto riavvicinare tanto. È tornata la passione tra noi ed è davvero importante".

