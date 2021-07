Temptation Island: Chi è Vincenza Botti, la tentatrice che ha conquistato Federico?

Gossip TV

Conosciamo meglio la bella tentatrice che, all'interno del programma di Canale 5, ha attirato l'attenzione di Federico, il fidanzato di Floriana.

Scopriamo qualcosa in più sulla tentatrice di questa edizione di Temptation Island!

Vincenza Botti: Da Miss Universo a Temptation Island

Vincenza Botti nasce a Vallo Della Lucania, in provincia di Salerno, in Campania, nel 1996; ha quindi 25 anni.

L'amore per il ballo porta Vincenza ad affermarsi ben presto come insegnate di danza, ma anche come coreografa. Lei stessa, ovviamente, è una ballerina, la quale si diletta a cimentarsi in diversi stili: danza classica, moderna, e persino il flamenco.

Prima di essere chiamata a vestire i panni della tentatrice, la Botti aveva già avuto qualche esperienza nel mondo dello spettacolo: ha fatto parte del cast delle ballerine di Ciao Darwin 8, è arrivata terza a Miss Italia nel 2015 ed è stato una delle finaliste di Miss Universo lo scorso anno.

Ad oggi, è appunto una delle tentatrice (che più si sono fatte notare) del programma di Canale 5, ed il suo compito sarebbe quello di mettere in crisi le coppie di Temptation Island, provando a sedurre i fidanzati del villaggio. In effetti, Vincenza è riuscita a mettere a dura prova il sentimento di Federico Rasa per la compagna, Floriana.

