Temptation Island: Chi è Salvatore Pisano? Vita privata, gossip e curiosità sul Tentatore

Conosciamo meglio il bel tentatore, nonché imprenditore e papà!

Salvatore Pisano:

Salvatore Pisano nasce a Caserta, in Campania, 32 anni fa. È un imprenditore, ma anche e soprattutto un padre di un bambino di 9 anni.

Insieme a Valerio Buonocore, amico e socio, questo giovane ha fondato un'azienda, la Five Italia, che, ad oggi, vanta più di 100 filiali in Italia. In più, da qualche anno, ha iniziato a muoversi all'interno del mondo dello spettacolo. Per esempio, Salvatore ha partecipato alla prima edizione di 5 ragazzi per me, un programma Sky in cui, alla fine, è persino riuscito a conquistare la protagonista, Francesca. Ad oggi, invece, l'imprenditore è ovviamente single, altrimenti non potrebbe essere uno dei tentatori di Temptation Island, dove il suo compito sarebbe quello di mettere in crisi le coppie protagoniste del reality show, provando a sedurre le fidanzate del villaggio.

In un'intervista, ha raccontato la sua storia:

Mio padre perse il lavoro quando io avevo appena 13 anni. Ero un giovane della periferia di Napoli come tanti giovani oggi in Italia, senza futuro e senza soldi, probabilmente reputo questa la mia più grande fortuna. Mi sono dato subito da fare, dal cameriere al venditore, diventando manager e direttore commerciale a 22 anni, fino alla decisione di mettermi in proprio in un settore in forte crescita come quello della vendita diretta dei servizi di gas, luce e telefonia.

E Pisano ha poi concluso:

Non esistono scorciatoie nel business, ma tanta formazione e spirito di sacrificio, non a caso vince solo chi non molla mai.

