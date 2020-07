Temptation Island, chi è Raffaella Mennoia? Vita privata, Fidanzato e Curiosità sull'autrice di Uomini e Donne

Gossip TV

Tutto quello che non sapete sulla storica autrice del dating show di Maria De Filippi.

Raffaella Mennoia è una nota autrice televisiva, responsabile della redazione del trono classico e trono over di Uomini e Donne, autrice del reality Temptation Island e postina di C’è Posta per Te. Conosciamo meglio il braccio destro di Maria De Filippi.

Carriera e Vita privata di Raffaella Mennoia

Raffaella nasce a Roma il 25 aprile del 1974. Da sempre attratta dal mondo dello spettacolo, partecipa come spettatrice e opininista a una delle primissime puntate di Uomini e Donne. Grazie a un suo intervento molto pertinente viene notata da Maria De Filippi e comincia a lavorare come autrice del programma fino a diventare responsabile di Redazione: "Un giorno accompagnai una mia amica tra il pubblico di ‘Amici’, quando ancora era un talk. Mentre si stava affrontando una determinata storia, io presi la parola, parlai per un bel po’. Poi dietro le quinte incontrai l’autore, Alberto Silvestri, e iniziammo a parlare di teatro, passione che ci accomunava. A quel punto gli chiesi se c’era un lavoro per me. Lui mi diede appuntamento nel suo ufficio qualche giorno dopo e io feci il colloquio più breve della storia!" aveva raccontato tempo fa alla rivista Mio.

Nel tempo Raffaella diventa un punto di riferimento sia per i partecipanti al dating show che per tutti gli opinionisti, ovvero Gianni Sperti, Tina Cipollari e Jack Vanore. Proprio con quest’ultimo, la Mennoia inizia una lunga relazione. I due si sono conosciuti e innamorati quando lui era seduto sul trono. Successivamente lavora come postina a C’è Posta per Te, Amici e Temptation Island. Nella sua carriera vanta anche delle partecipazioni tv come attrice in Distretto di Polizia e Carabinieri. Attualmente è fidanzata con Alessio Sakara, l'atleta e co- conduttore a Tu Si Que Vales insieme a Belen Rodriguez. Molto gelosa della sua privacy, schietta e bellissima, la Mennoia non è solo una collaboratrice fidata di Maria, ma anche una delle sue amiche. Le due, infatti, condividono spesso momenti privati.

Ecco alcune curiosità su Raffaella Mennoia: a gennaio 2019 ha subito un piccolo intervento chirurgico che fortunatamente si è risolto in breve tempo, è lei a scegliere i tronisti di Uomini e Donne nelle varie edizioni, ha ideato inisieme alla De Filippi il format speciale del dating show ai tempi dell'emergenza sanitaria.

