Temptation Island, chi è Giulia Cerini, la single che ha conquistato il cuore di Tommaso

Venticinque anni, modella: ecco chi è la tentatrice che ha fatto perdere la testa a Tommaso Eletti.

Nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island, Tommaso Eletti non mai mai nascosto le sue difficoltà rispetto alla gestione della gelosia. Eppure, nonostante tutte le attenzioni fossero rivolte alla compagna Valentina, il giovane romano ha perso la testa per la single Giulia rimescolando le carte. Pur non mostrandosi particolarmente in mostra, alla 25enne sono bastati pochi giorni per catturare l'attenzione di Tommaso che si è lasciato andare tra le sue braccia in modo del tutto imprevedibile.

Ma chi è la single Gulia Cerini? La ragazza, 25 anni, è laureata in Ingegneria Civile ed Edile, vive a Velletri insieme ai suoi genitori e ha un fratello più grande e una sorella più piccola. In un uomo solitamente cerca la fiducia, qualcuno che sia sicuro di sé e che non sia troppo geloso. Come è riuscita a conquistare Tommaso? Lei si definisce elegante nei modi, ma non una pantera. E' lunatica, solare, divertente e sempre pronta pensare positivo, anche sul futuro. Tra dieci anni si vede realizzata professionalmente con una famiglia e dei bambini. Ama dialogare con le persone, ha una passione per l'equitazione e per diverso tempo l'ha praticata, per smettere a causa dei timori dei genitori. E' arrivata a Temptation Island per fare una nuova esperienza e la sua ultima storia è finita qualche mese fa, dopo un anno e mezzo. Quello che sappiamo e che oggi cerca qualcuno che la tratti con rispetto. Le sue foto sui social contano migliaia di like e la bionda dagli occhi color mare appare molto sicura di sé e a proprio agio con il suo corpo. Attualmente si dichiara single.