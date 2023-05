Temptation Island, Carlotta Adacher si mostra sui social per la prima volta dopo l'incidente

Gossip TV

L'ex tentatrice di Temptation Island, Carlotta Adacher, è comparsa sui social per la prima volta, raccontando i particolari dell'incidente in cui è stata coinvolta. Vediamo cosa è successo.

Torna sui social per raccontare i particolari del grave incidente stradale in cui è stata coinvolta, l'ex tentatrice di Temptation Island, il programma di Canale5, Carlotta Adacher.

Temptation Island, Carlotta Adacher si mostra sui social per la prima volta da dopo l'incidente

A fine aprile, come ha raccontato la sorella, Carlotta Adacher è rimasta coinvolta in un incidente stradale, che le ha sfigurato il volto. La stessa ex tentatrice aveva raccontato brevemente quello che era successo, pubblicando un breve messaggio sul suo Instagram e rivelando che per fortuna era arrivata in ospedale cosciente, sebbene il suo fosse un codice rosso. Al viso diverse fratture, che dovevano essere guarite attraverso delle operazioni. Ma voleva rassicurare i fan che per fortuna il peggio era passato.

Poche ore fa, l'ex tentatrice si è mostrata di nuovo sui social per la prima volta, raccontando i danni subiti e pubblicando anche un lungo messaggio, in cui rivelava la dinamica dell'incidente e mostrando il suo viso:

"Un pomeriggio di fine aprile, una data con un orario che non dimenticherò mai. 30 aprile ore 18.30. La strada di sempre, percorsa mille volte. Un secondo. l'impatto. Il nulla. Tanta paura in quei secondi di chiudere gli occhi e non riuscire più a riaprirli. 13 maggio 2023 sono qui. Mi conoscete, sto tornando con le mie foto, magari un po' acciaccate, le mie storie, le mie smorfie (alternative) e i miei discorsi accompagnati sicuramente da qualche pronuncia un po' strana (si spera momentanea). Con il tempo tutto questo sarà sempre più un ricordo e come sempre lo condividerò con voi. Grazie."

