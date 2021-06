Temptation Island, cambio di Programmazione all’ultimo minuto: ecco quando andrà in onda

Gossip TV

Temptation Island cambia l’orario di programmazione, prima del debutto della nuova edizione, spostandosi al lunedì in prima serata su Canale5.

La nuova edizione di Temptation Island si prepara a debuttare con la prima puntata, mercoledì 30 giugno 2021 in prima serata su Canale5. I fan del programma condotto da Filippo Bisciglia sono rimasti molto colpiti dai video di presentazione delle coppie, e sono curiosi di scoprire chi resisterà al viaggio nei sentimenti. Nel frattempo, Mediaset prende una decisione e cambia la programmazione del reality all’ultimo minuto, andando a sostituire con il secondo appuntamento la puntata serale di Mr Wrong, che si è rivelata un vero e proprio fiasco.

Temptation Island cambia la programmazione su Canale5

Manca pochissimo al debutto della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda con la prima puntata il 30 giungo 2021, in prima serata su Canale5. Le coppie sono state svelate e si vocifera che una abbia già lasciato il villaggio dell’Is Morus Relais, a causa di un colpo di testa del fidanzato che avrebbe scavalcato la recinzione per parlare con la sua bella. I fan del reality delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia, non stanno nella pelle e sono pronti ad osservare le coppie mettere alla prova il loro amore, separati per 21 giorni e accerchiati da tanti single.

Sebbene il primo appuntamento con Temptation vada in onda di mercoledì, la Rete ha deciso di cambiare all’ultimo minuto la programmazione e, a partire dalla prossima settimane, il reality andrà in onda di lunedì. Una scelta, con tutta probabilità, dettata anche dalla cancellazione di Mr Wrong, la soap turca con Can Yaman e Ozge Gurel. Dati gli scarsi ascolti che hanno accompagnato la sere tv in queste settimane, Mediaset ha deciso di promuovere Temptation come apri-fila della programmazione settimanale, mentre non si è ancora espressa sul futuro di Mr Wrong.

