Temptation Island, bufera social per il gesto di Alessandro Autera: interviene Davide Basolo

Alessandro Autera, reduce da Temptation Island, è finito nell’occhio del ciclone per un gesto estremo.

La nona edizione di Temptation Island si è conclusa e qualcuno ha pensato di festeggiare la fine di questa esperienza in modo decisamente appariscente. Alessandro Autera, insieme ad alcuni colleghi del programma e al chirurgo delle star Giacomo Urtis, si è mostrato su Instagram immerso in una festa senza freni e decisamente costosa, che ha fatto arricciare il naso al popolo del web. Sulla questione è intervenuto anche Davide Basolo, che ha lanciato una chiara provocazione all’Autera.

Temptation Island, Davide Basolo contro Alessandro Autera

È calato il sipario sulla nona edizione di Temptation Island ma non sui protagonisti del reality show condotto da Filippo Bisciglia, che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico di Canale5. Nelle ultime ore, il popolo del web si è lanciato in una nuova e rovente polemica, che coinvolge Alessandro Autera e altri colleghi del programma tra cui Tommaso Eletti, prossimo concorrente del Gf Vip, e la tentatrice Carlotta Adacher. Insieme a loro c’era anche Giacomo Urtis, il noto chirurgo delle star, che sa come rendere una festa indimenticabile.

L’Autera ha postato una serie di video su Instagram, mostrando festeggiamenti decisamente costosi tra bottiglie di spumante non accessibili a tutte le tasche e location da urlo. Il gesto di Alessandro non è passato inosservato e anche Davide Basolo, che è tornato a parlare di Giovanna Abate, ha detto la sua sul comportamento dell’ex fidanzato di Jessica Mascheroni, lanciando una frecciatina velenosa. “Avevo una curiosità, ma secondo voi mettere storie dove uno fa serata, bottiglie, spende e spande, è una cosa che ha appeal? Che prende? Che fa guadagnare punti o no? Non capisco”, ha sbottato Basolo in cerca di risposte dai suoi sostenitori.

Almeno per il momento, Alessandro ha deciso di non rispondere alla provocazione del bel tentatore e si gode la nuova relazione con Carlotta, che ha attaccato ferocemente Jessica, difendendo a spada tratta il percorso del suo nuovo partner.

