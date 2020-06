Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane nel cast? Parla lui

Gossip TV

Il compagno della showgirl parla per la prima volta della sua partecipazione a Temptation Island.

Si accendono i motori per la nuova edizione di Temptation Island che partirà il prossimo martedì 7 luglio 2020. Stando alle ultime indiscrezioni, Antonella Elia e Pietro Delle Piane avrebbero accettato di mettere in gioco il loro amore partecipando al reality delle tentazioni condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane nel cast di Temptation Island? Parla l'attore

Antonella e Pietro parteciperanno a Temptation Island? Al momento non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale. Proprio per questo, il settimanale Nuovo ha deciso di raggiugere telefonicamente il compagno dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip per avere una conferma o smentita su una loro eventuale partecipazione al reality delle tentazioni.

Tuttavia, Pietro ha preferito non rispondere ma si è limitato a dire: "Non posso raccontare niente…". Antonella e il suo compagno, qualora dovessero entrare nel cast del programma, riusciranno a dimostrare a tutti di amarsi veramente? Sono in tanti a non credere ancora alla loro storia d'amore, insinuando che lui starebbe usando la showgirl solo ed esclusivamente per farsi pubblicità.

Non solo. Nell’articolo dedicato a Pietro e Antonella sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, il giornalista ci ha tenuto a far sapere ai lettori quanto segue: "Pietro poi si lamenta perchè, a suo dire, nell’ultima intervista al nostro settimanale ha avuto meno importanza di Antonella Elia…Lui non lo sa che lei è ben più famosa?". Arriverà una replica da parte dell'attore?

