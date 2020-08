Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane: "Lui è indifendibile, eppure torneranno insieme"

Gossip TV

L'ex di Antonella Elia torna a parlare della decisione presa dalla showgirl a Temptation Island.

Dopo l’epilogo amaro della loro storia d'amore a Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono completamente spariti dai social. La showgirl e l'attore, molto probabilmente stanchi e provati, hanno deciso di staccare completamente dopo tutto quello che è successo nel reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

La rivelazione di Marco Senise su Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo Temptation Island

Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda giovedì 30 luglio 2020, Antonella ha deciso di lasciare Pietro salvo poi tornare sui suoi passi. Un comportamento che ha spiazzato tutti visto quello che ha combinato l'attore sia nel villaggio delle tentazioni che al falò di confronto finale. Poi il nulla. La showgirl e l'attore sono scomparsi, forse proprio per cercare di recuparare un minimo il loro rapporto lontano dalle critiche.

A commentare la decisione della Elia di dare una seconda possibilità a Delle Piane è arrivato il suo ex Marco Senise che, intervistato da Nuovo Tv, ha dichiarato: "Il suo Pietro è indifendibile, eppure torneranno insieme! [...] Pietro avrebbe fatto meglio ad ammettere la cosa e a chiedere scusa ad Antonella Elia".

Secondo l'ex di Antonella, quindi, Pietro avrebbe fatto meglio a stare zitto e chiedere scusa per aver baciato la tentatrice Beatrice mettendo a rischio la sua relazione con la donna con cui aveva in programma di sposarsi. Non solo. Senise ha anche confessato di aver trovato squallido il fatto che l'attore abbia detto di aver dato un senso alla sua vita mettendo al mondo un figlio mentre la showgirl no: "Se una donna a 56 anni non è diventata madre non puoi fargliene una colpa. Dire che lei tra dieci anni finirà a vivere in un ospizio è davvero di basso livello".

