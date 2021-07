Temptation Island Anticipazioni, Valentina spiazzata da Tommaso: "Ci sono immagini che devi assolutamente vedere" (VIDEO)

Gossip TV

Filippo Bisciglia raggiunge Valentina nel villaggio, arriva il primo falò di confronto a Temptation Island?

Stasera, lunedì 5 luglio 2021, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata di Temptation Island. Un appuntamento ricco di colpi di scena, soprattutto per Valentina Nulli Augusti che verrà raggiunta nel villaggio da Filippo Bisciglia per parlare del suo giovane fidanzato Tommaso Eletti.

Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island: immagini forti per Valentina

La prima puntata di Temptation Island si è conclusa con due importanti colpi di scena che coinvolgono Ste e Valentina. Entrambi i protagonisti di questa nuova edizione del reality show delle tentazioni, infatti, verranno convocati dal conduttore Filippo.

Nel video riguardante le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island, Bisciglia raggiungerà Valentina nel villaggio delle fidanzate e le chiederà di andare subito nel pinnettu, per vedere un filmato riguardante il suo fidanzato Tommaso: "Ci sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò, devi assolutamente vedere e soprattutto ascoltare".

Cosa avrà combinato Tommaso? Non solo. Stando alle ultime indiscrezioni pare che una coppia, dopo appena due giorni dall’inizio del reality, sia stata squalificata. Il dito è puntato contro Tommaso e Valentina. Sarà davvero così? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata in onda stasera, lunedì 5 luglio, in prima serata su Canale 5.

