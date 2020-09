Temptation Island, Anticipazioni Terza Puntata: Anna torna da Gennaro? Svelata la Nuova Coppia

Gossip TV

Le Anticipazioni della Terza Puntata di Temptation Island ci rivelano che Gennaro chiederà di incontrare nuovamente Anna, mentre una Nuova Coppia raggiunge il villaggio.

Dopo una puntata infuocata, che ha visto il falò di confronto tra Anna e Gennaro, le Anticipazioni della Terza Puntata ci rivelano che il partenopeo chiederà un nuovo faccia a faccia, mentre sulle bianche coste sarde approderà una Nuova Coppia, pronta a mettersi in gioco nel viaggio dei sentimenti.

Temptation Island, Anticipazioni Terza Puntata: Gennaro torna da Anna?

L’ottava edizione di Temptation Island entra nel vivo e i colpi di scena sembrano non finire mai. Nel corso della puntata di ieri, mercoledì 23 settembre 2020, abbiamo assistito al falò di confronto tra Anna e Gennaro. La coppia partenopea sembra aver vissuto in modo completamente opposto questa relazione: da una parte c’è Gennaro che ha sempre parlato bene della famiglia della sua compagna, senza tuttavia risparmiarle frecciatine; dall’altra c’è Anna che descrive il proprio fidanzato come un ‘figlio di papà viziato e attento al denaro.

Stanco delle parole della sua fidanzata e della vicinanza al tentatore Mario, Gennaro ha chiesto il falò di confronto che è stato a dir poco infuocato e i due decidono di lasciarsi. Nelle Anticipazioni della Terza Puntata scopriamo che Gennaro ci ha ripensato e vuole rivedere la sua Anna, per dirle quanto la ama. Lei accetterà il falò di confronto straordinario o continuerà a sostenere la sua decisione iniziale?

Una Nuova Coppia approda a Temptation Island: ecco le Anticipazioni

Nel frattempo, a Temptation Island, approda una nuova coppia composta da Francesca e Salvatore. I due vengono accolti da Alessia Marcuzzi e sembrano separarsi piuttosto serenamente. Ben poco sereno, invece, è Davide che non riesce a capire il comportamento della fidanzata Serena, sempre più vicina al single Ettore. La giovane si sente finalmente libera e senza vincoli e Davide è sconvolto da ciò che vede, soprattutto a causa della sua grande gelosia.

Spazio anche a Speranza, che ha visto il suo fidanzato Alberto demolire la loro relazione di 16 anni e baciare una delle single del villaggio, senza nessuna remora. Questo, sommato alla confessione de tradimenti, porterà Speranza a chiedere il falò di confronto anticipato. I fan del programma sono molto curiosi di assistere a questo faccia a faccia, e sperano che la fidanzata non si faccia sopraffare.

