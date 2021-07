Temptation Island, Anticipazioni: svolta per una delle coppie e un Falò di confronto inaspettato

Gossip TV

Le Anticipazioni sulla quarta puntata di Temptation Island ci rivelano che, le coppie del reality show di Canale5, stanno per vivere una vera e propria svolta nel loro percorso.

La terza puntata di Temptation Island ha portato alla luce nuove fratture tra le coppie del reality show, condotto da Filippo Bisciglia. Mentre Ste e Claudia hanno avuto un commovente lieto fine, gli altri concorrenti sembrano sul punto di dover prendere una drastica decisione sul futuro di coppia che li attende dopo il programma. Nella prossima puntata, infatti, arriverà un falò di confronto inaspettato quanto infuocato stando alle Anticipazioni!

Anticipazioni Temptation Island: cosa accadrà nella quarta puntata

Il percorso delle coppie a Temptation Island sta portando a galla le problematiche più viscerali tra i concorrenti del programma. Dopo dubbi ed indecisioni, Claudia e Ste hanno lasciato insieme il reality delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia, avendo compreso di essere troppo innamorati per mandare a monte le loro imminenti nozze. Non per tutti, tuttavia, c’è stato il lieto fine.

Floriana minaccia di lasciare, dopo aver osservato con disappunto il crescente feeling tra il fidanzato Federico e la single Vincenza. La siciliana è ormai certa che il suo compagno non provi più amore per lei, ed è determinata a chiudere per sempre questo rapporto, sebbene lei sia ancora molto innamorata di lui. Le Anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island ci rivelano che una delle fidanzate richiederà un falò di confronto anticipato, e sembra che tutti gli indizi portino a Floriana, dal momento che le sue intenzioni sono ormai chiare.

Anche Manuela, tuttavia, potrebbe aver richiesto un confronto con il fidanzato, dopo aver allacciato un rapporto intenso con il single Luciano e aver visto alcuni video deludenti del fidanzato Stefano. Le Anticipazioni ci rivelano che anche per Manuela ci saranno notizie sconvolgenti in agguato, mentre Jessica si troverà spiazzata davanti all’avvicinamento tra il fidanzato Alessandro e la tentatrice Carlotta che segnerà una vera e propria svolta nel loro rapporto.

