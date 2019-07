Temptation Island, anticipazioni seconda puntata: immagini forti per Nunzia, Massimo sbotta contro Ilaria

Gossip TV

Le ultime anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island.

Grande attesa per la seconda puntata di Temptation Island, in onda oggi, lunedì 1 luglio 2019. Filippo Bisciglia condurrà le sei coppie del programma in un viaggio tra le emozioni, che metterà in luce le debolezze e i punti di forza delle loro relazioni. Stando alle anticipazioni questa puntata sarà ricca di sorprese, a cominciare dal falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo.

Poco dopo essersi separati, infatti, Arcangelo si è mostrato molto espansivo con le avvenenti single del villaggio. In particolare, il rapporto instaurato con Sonia ha messo in crisi la sua fidanzata Nunzia che, dopo aver visto un video piuttosto forte, ha deciso di chiedere il confronto. La pagina ufficiale del reality delle tentazioni, ha da poco condiviso un ulteriore anticipazione che riguarda la coppia. Nel video, Nunzia è chiamata nel pinnettu e vedrà delle immagini sconvolgenti del suo fidanzato. La ragazza si è sfogata con le sue compagne di viaggio: "Ok, se tu sei forzato a stare con me, perché questo pensi, vuol dire che possiamo andare perché non puoi essere forzato!".

Il confronto finale si preannuncia particolarmente infuocato. Ma la coppia non sarà l'unica a dover superare una situazione difficile. Un secondo video di anticipazioni, infatti, mostra Massimo furioso con la sua fidanzata Ilaria. Sin dal suo approdo nel villaggio, il romano si è avvicinato pericolosamente a Federica Lepanto, suscitando lo sdegno e l'ira della compagna. Dopo aver ricevuto un numero record di video, ora sarà Ilaria a far inviperire il suo fidanzato. Nell'anticipazione, Massimo è sconvolto e inveisce: " Non si merita un ca**o, per me è una croce sopra, la faccio schiattare! No ce ci stanno male e si mettono a piangere, ma sti ca**i ma piangesse,io mi sto facendo i problemi mentre lei è una ragazzina". Cosa avrà visto nel video?

Non perdete la seconda puntata di Temptation Island, in onda oggi, lunedì 1 luglio 2019, alle 21,20 su Canale 5.