Temptation Island, anticipazioni quinta puntata: Annamaria disperata, Anna finisce sotto le coperte con il single Carlo

Il quarto appuntamento di Temptation Island si è concluso con la prima parte del falò di confronto tra Annamaria e Antonio. Cosa succederà tra i due? Le anticipazioni della nuova puntata non promettono bene per la coppia partenopea, che sembrerà non riuscire a trovare un punto d'incontro.

Le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island, Annamaria, stanca di vedere Antonio sempre più vicino alla single Ilaria, ha richiesto il falò di confronto immediato. Una decisione che ha spiazzato sia il ragazzo che la tentatrice, che è scoppiata in lacrime quando Lorenzo Amoruso le ha detto di andare via e lasciare Antonio da solo.

A parlare per prima è stata Annamaria, che ha messo al corrente Antonio di aver visto la sua reazione quando ha saputo della sua richiesta del falò di confronto. Lui ha cercato di giustificarsi dicendo che per lui una settimana in più non avrebbe cambiato nulla e di aver capito gli errori fatti in passato. "Ti sei innamorato in dieci giorni...Mi hai usccisa, hai fatto il porco per due settimane. Sei stato cattivo nei miei confronti" ha detto la donna in lacrime. A quel punto è intervenuto Filippo Bisciglia che ha consigliato loro di vedere i video. Come andrà a finire il confronto tra i due? Antonio dirà di essere davvero dispiaciuto di vederla piangere, Annamaria risponderà che avrebbe dovuto pensarci prima.

Le anticipazioni di Temptation Island rivelano anche che Anna finirà sotto le coperte con il tentatore Carlo provocando la reazione di Andrea, che si dirà davvero deluso. Lorenzo chiederà di vedere la sua fidanzata Manila Nazzaro. E poi ci sarà anche il primo falò di confronto finale ma, al momento, non sappiamo ancora di quale coppia.

