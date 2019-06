Temptation Island, anticipazioni nuova edizione: l'annuncio di Filippo Bisciglia

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglio. Proprio quest'ultimo, tramite il suo profilo Instagram, si è inquadrato in aeroporto mentre è in partenza alla volta della Sardegna e ha invitato tutti i fan del programma a restare sintonizzati per ulteriori notizie.

Filippo Bisciglia annuncia l'inizio della nuova edizione di Temptation Island

Ancora poche settimane e partirà Temptation Island. A condurlo l'amatissimo Filippo ormai punto di riferimento del programma che, nelle ultime ore, ha informato tutti i suoi fan di essere in partenza per la Sardegna: "Ciao ragazzi è ufficiale, sono a Roma Fiumicino: destinazione Temptation Island. La mia destinazione preferita e spero sia anche la vostra, televisivamente parlando, ovviamente. A questo punto non ci resta che partire, arrivare lì, disfare le valige, far costruire due meravigliosi pinnetti e aspettare che i ragazzi sbarchino. Non vedo l’ora di conoscerli, incrociare per la prima volta i loro sguardi, accendere un falò e iniziare a contare. Dieci, nove, otto, sette, sei. Cinque, quattro, tre, due, uno. Temptation Island sta tornando".

Se la presenza di Bisciglia è ormai certa, non si può dire lo stesso della data di messa in onda e delle coppie in gara. La produzione del reality delle tentazioni, infatti, non ha ancora anticipato alcun dettaglio ufficiale. Il format, però, sarà lo stesso: sei coppie di fidanzati che soggiorneranno per ben tre settimane in un villaggio in Sardegna tra avvenenti tentatori che andranno a minare la stabilità e gli equilibri delle loro relazioni.

Restano ancora molti dubbi anche sull’edizione Vip. Chi sostituirà Simona Ventura? Rumors parlavano di una possibile entrata in scena di Ilary Blasi, ma a oggi non è arrivata ancora nessuna conferma. E ancora: quali coppie sbarcheranno sull'isola delle tentazioni?