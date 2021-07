Temptation Island Anticipazioni: Manuela piange disperata, la reazione del tentatore Luciano (VIDEO)

Gossip TV

In attesa della nuova puntata di Temptation Island, sui social arrivano nuove anticipazioni.

Manca poco alla terza puntata di Temptation Island, che andrà in onda stasera lunedì 12 luglio 2021 su Canale 5. Un appuntamento imperdibile in cui scopriremo cosa succederà alla coppia formata da Manuela Carriero e Stefano Sirena.

Manuela e Stefano ai ferri corti, il pianto disperato di lei a Temptation Island

Torna stasera Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia che, dopo le prime due puntate, si sta confermando l'appuntamento televisivo dell'estate. Nel corso dell'ultima puntata abbiamo assistito al falò di confronto tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, che ha deciso di chiudere la loro storia dopo il tradimento di lui con la single Giulia Cerini.

Cosa succederà stasera? Stando alle anticipazioni, Manuela e Stefano sembrano davvero ai ferri corti. Nel video, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island, si vede infatti lei piangere disperata insieme al tentatore Luciano Punzo. Come reagirà Stefano? Secondo molti sarà proprio lui a chiedere il falò di confronto anticipato.

Manuela e Stefano hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore, che dura da ben quattro anni e mezzo, ma che adesso è in crisi a causa dei tradimenti di lui. "Ho scritto io a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano. [...] Ho scoperto di alcuni tradimenti da parte sua che risalgono all’intera durata della nostra storia. Per quello che ho vissuto nella mia vita vorrei un uomo di cui potermi fidare" aveva dichiarato la ragazza nel video di presentazione.

