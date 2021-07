Temptation Island Anticipazioni: Manuela furiosa con Stefano, falò di confronto in arrivo? (VIDEO)

Gossip TV

Manuela perde le staffe a Temptation Island: "Al falò lo faccio una me**a".

Stasera, lunedì 19 luglio 2021, su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island. Quattro le coppie che stanno affrontando il viaggio nei sentimenti: Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio e Floriana e Federico.

Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island: l'ira di Manuela

Dopo il falò di confronto di Claudia e Ste, che hanno deciso di lasciare il villaggio delle tentazioni insieme definendosi già marito e moglie, è tempo di bilanci anche per le altre coppie rimaste in gioco. A poche ore dalla nuova puntata di Temptation Island sono arrivate succulente anticipazioni sull'appuntamento di stasera.

Sulla pagina ufficiale Instagram di Temptation Island è stato pubblicato infatti un nuovo video riguardante la coppia formata da Manuela e Stefano. Nel filmato in questione si vede la ragazza furiosa lasciare il pinnettu dopo aver visto delle immagini del suo compagno: "Dove stanno andando? Al falò, ve lo giuro, che lo faccio una me**a".

Leggi anche Jessica sotto shock: Alessandro nella camera della Tentatrice

Ricordiamo che Manuela non aveva ancora ricevuto video del suo fidanzato, ma il suo rapporto speciale con il single Luciano potrebbe aver innescato una reazione in Stefano. La coppia riuscirà a resistere alle tentazioni? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata in onda stasera su Canale 5.

Scopri le ultime news su Temptation Island.